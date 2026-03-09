Ramazan’da doğru iftar sıralaması! Uzmanlar ilk lokma için uyardı

İftara liften zengin besinlerle başlamanın metabolik açıdan daha dengeli bir yaklaşım olduğuna dikkati çeken Özer, "Salata, sebze çorbası ya da zeytinyağlı sebze gibi lif içeriği yüksek besinler mide boşalmasını yavaşlatır. Bu sayede yemek daha yavaş sindirilir ve kan şekerindeki yükseliş daha kontrollü olur. Böylece daha uzun süre tok kalmak mümkün hale gelir." değerlendirmelerinde bulundu.

Özer, iftarda yemek sıralamasının da önemli olduğunu vurgulayarak, öğüne liften zengin bir başlangıç yapılmasının karbonhidratların emilimini daha kontrollü hale getirdiğini anlattı.