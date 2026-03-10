Oruç tutarken enerjinizi korumanın yolu bu besinlerden geçiyor

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Vardağlı, ramazan ayında beslenme alışkanlıklarına yönelik bilgi vererek önerilerde bulundu. Dopaminin beynin ödül ve motivasyon sisteminde kritik rol oynayan bir nörotransmitter olduğunu belirten Vardağlı, "Ramazan ayında uzun süreli açlık ve değişen öğün saatleri bazı kişilerde enerji düşüklüğü ve motivasyon kaybına neden olabilir. Ancak doğru besin seçimleriyle dopamin üretimini desteklemek mümkündür. Özellikle protein açısından zengin besinler dopamin sentezinde önemli rol oynayan tirozin adlı amino asidin alınmasına katkı sağlar" diye konuştu.

Yumurta, tavuk, balık ve baklagillerin dopamin üretimi için önemli kaynaklar olduğunu belirten Vardağlı, "Yeşil yapraklı sebzeler, ceviz ve somon gibi besinlerin de omega-3 yağ asitleri ve B vitaminleri sayesinde dopaminin beyindeki iletimini destekler. Ayrıca kabak çekirdeği, badem ve kakao gibi besinlerde bulunan magnezyum ve çinkonun dopamin reseptörlerinin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında sahur ve iftar öğünlerinin dengeli planlanmasının önemine dikkat çeken Vardağlı, "Sahurda yumurta, yoğurt veya kefir, ceviz ya da badem, tam tahıllı ekmek ve yeşil sebzelerden oluşan bir öğünün tercih edilmesini öneriyorum. İftarda ise oruç hurma ve su ile açılmasının ardından çorba, protein içeren ana yemek, sebze ve tam tahılların tüketilmesi sağlıklı bir denge sağlayacaktır" dedi.

İftar sonrasında kefir tüketimi ve kakao oranı yüksek bitter çikolatanın da dopamin üretimini destekleyen seçenekler arasında yer aldığını ifade eden Dyt. Dr. Öğr. Üyesi Duygu Vardağlı, "Ramazan ayında doğru beslenme alışkanlıkları hem enerji seviyesini hem de ruh halini olumlu yönde etkileyebilir" diye konuştu.