Bağdat'ın eski mahallelerinde yaşatılan bir ramazan geleneği: "Komşudan komşuya iftar"

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ramazan ayına özgü "komşudan komşuya iftar" geleneği yaşatılmaya devam ediyor.
Bağdat'ta özellikle halkın yoğun yaşadığı eski mahallelerde aileler, akşam ezanı öncesinde hazırladıkları iftar yemeklerinden tabaklar hazırlayarak komşularına gönderiyor.
Hazırlanan iftar tabaklarını komşu evlere götürme görevini ise çoğu zaman çocuklar üstleniyor.
Komşular arasında paylaşılan yemekler genellikle çorba, pilav, dolma ile sambosa gibi geleneksel ramazan tatlarının yanı sıra hurma ve bu aya has çeşitli içeceklerden oluşuyor.
Kadim başkent Bağdat'ın eski mahallelerinden Şavvake'nin sakinleri, hayatın hızla değişmesine rağmen bu geleneğin yıllardır sürdüğünü ve komşuluk ilişkilerini güçlendiren önemli bir sosyal bağ olduğunu ifade ediyor.
"Komşuya gönderilen tabak asla boş dönmez"
Bağdatlı Haydar Ebu Seccad, ramazan ayına özgü bu geleneğin atalarından miras kaldığını söyledi.
Ebu Seccad, "Bunlar eski geleneklerimizdendir. Çocuklar ve yeni nesil de büyükleri tarafından bu geleneğe alıştırılıyor. Çocuk, annesinin talimatıyla elinde bir çorba tabağıyla komşunun evine gidince o tabak asla boş dönmez. Komşu da tabağa bir şeyler koyarak annesine götürmesini ister." dedi.
İftar tabaklarının aynı zamanda mahalledeki ihtiyaç sahiplerine de gönderildiğini ifade eden Ebu Seccad, bunun toplumdaki dayanışma ruhunun bir yansıması olduğunu dile getirdi.
Bağdatlı Ebu Abbas da komşudan komşuya iftar geleneğinin ata mirası olduğunu belirterek, "Biz yıllardır komşular olarak iftar ya da sahur vakitlerinde birbirimizin kapısını çalar, yemek ikramında bulunuruz. Helva, salçalı pirinç pilavı ve çorba gibi yemekler paylaşırız." diye konuştu.