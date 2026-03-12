Bağdat'ın eski mahallelerinde yaşatılan bir ramazan geleneği: "Komşudan komşuya iftar"

Ebu Seccad, "Bunlar eski geleneklerimizdendir. Çocuklar ve yeni nesil de büyükleri tarafından bu geleneğe alıştırılıyor. Çocuk, annesinin talimatıyla elinde bir çorba tabağıyla komşunun evine gidince o tabak asla boş dönmez. Komşu da tabağa bir şeyler koyarak annesine götürmesini ister." dedi.

İftar tabaklarının aynı zamanda mahalledeki ihtiyaç sahiplerine de gönderildiğini ifade eden Ebu Seccad, bunun toplumdaki dayanışma ruhunun bir yansıması olduğunu dile getirdi.