İftar sofralarının yeni yıldızı! Tam ölçülü, bulut gibi hafif haşhaşlı revani tarifi...

Misafirlerinize iftar sonrası sunabileceğiniz, hem klasik bir lezzet hem de modern bir dokunuş arıyorsanız bu tarif tam size göre. Geleneksel revani lezzetini çıtır çıtır haşhaş taneleriyle birleştiren bu tatlı, hafif yapısı ve şerbeti tam çeken kekiyle sofralarınızın yıldızı olmaya aday. İşte sunumu şık, hazırlaması ise bir o kadar pratik olan Haşhaşlı Revani için ihtiyacınız olan detaylar:
MALZEMELER
Keki İçin:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
Yarım su bardağı mavi haşhaş
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Şerbeti İçin:
2 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
3-4 damla limon suyu
ÜZERİ İÇİN:
1 paket krem şanti
1 su bardağı soğuk süt
HAZIRLANIŞI
Şerbeti Hazırlayın: İlk olarak şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakın. Şeker ve suyu tencereye alıp kaynatın. Kaynamaya başladıktan 10-15 dakika sonra limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alarak tamamen soğumasını bekleyin.
Keki Hazırlayın: Yumurta ve şekeri, karışım beyazlaşıp köpürene kadar iyice çırpın. Ardından süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.
Kuru Malzemeleri Ekleyin: İrmik, un, haşhaş, vanilya ve kabartma tozunu ekleyerek spatula yardımıyla ya da düşük devirde homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
Pişirin: Yağlanmış dikdörtgen veya kare bir borcama harcı dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
Buluşturma: Fırından çıkan sıcak kekin üzerine, tamamen soğumuş olan şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdirin. Şerbetin çekmesi için en az 1-2 saat dinlendirin.
Krema Katmanı: Kek şerbeti çekip tamamen soğuduğunda, sütle çırptığınız krem şantiyi üzerine eşit bir şekilde yayın.
Servis: Buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.
Püf Noktası: Şerbetin keke tam nüfuz etmesi için kekin fırından çıktıktan sonra ilk sıcağının (yaklaşık 2-3 dakika) geçmesini bekleyin, ancak şerbetin mutlaka soğuk olması gerekir.