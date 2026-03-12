İftar sofralarının yeni yıldızı! Tam ölçülü, bulut gibi hafif haşhaşlı revani tarifi...

MALZEMELER

Keki İçin:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

Yarım su bardağı mavi haşhaş

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti İçin:

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

ÜZERİ İÇİN:

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

HAZIRLANIŞI

Şerbeti Hazırlayın: İlk olarak şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakın. Şeker ve suyu tencereye alıp kaynatın. Kaynamaya başladıktan 10-15 dakika sonra limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alarak tamamen soğumasını bekleyin.

Keki Hazırlayın: Yumurta ve şekeri, karışım beyazlaşıp köpürene kadar iyice çırpın. Ardından süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Kuru Malzemeleri Ekleyin: İrmik, un, haşhaş, vanilya ve kabartma tozunu ekleyerek spatula yardımıyla ya da düşük devirde homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Pişirin: Yağlanmış dikdörtgen veya kare bir borcama harcı dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Buluşturma: Fırından çıkan sıcak kekin üzerine, tamamen soğumuş olan şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdirin. Şerbetin çekmesi için en az 1-2 saat dinlendirin.

Krema Katmanı: Kek şerbeti çekip tamamen soğuduğunda, sütle çırptığınız krem şantiyi üzerine eşit bir şekilde yayın.

Servis: Buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.

Püf Noktası: Şerbetin keke tam nüfuz etmesi için kekin fırından çıktıktan sonra ilk sıcağının (yaklaşık 2-3 dakika) geçmesini bekleyin, ancak şerbetin mutlaka soğuk olması gerekir.