İftar sonrası ferahlık: Misafirlerinizin tarifini isteyeceği "Sütlü Nuriye" tarifi!

HAZIRLANIŞI

Şerbeti Hazırlayın: Tencereye şeker ve suyu alın. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatın. Ardından sütü ekleyip bir taşım karıştırın ve ocaktan alın. Şerbetin tamamen soğuması gerekiyor.

Yağı Hazırlayın: Tereyağını kısık ateşte eritin. Üzerinde oluşan köpükleri mutlaka bir kaşıkla temizleyin (bu, tatlının üzerinde siyah yanık lekeleri oluşmasını engeller).

Yufkaları Dizme: Fırın tepsisini yağlayın. Yufkaların yarısını (yaklaşık 20-22 adet), her katın arasına fırça yardımıyla eritilmiş tereyağı sürerek üst üste dizin.

İç Harç: Orta kata gelince çekilmiş fındıkları her yere eşit gelecek şekilde serpiştirin.

Üst Katlar: Kalan yufkaları da yine her katın arasına tereyağı sürerek dizmeye devam edin. En üst katı yağlamadan önce tatlıyı kare dilimler halinde kesin. Kalan tereyağını kesilen yerlere gelecek şekilde her yere gezdirin.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C fırında, altı ve üstü altın sarısı renk alana kadar (yaklaşık 30-35 dakika) pişirin.

Buluşturma: Fırından çıkan tatlıyı 2-3 dakika dinlendirip ilk sıcağının geçmesini bekleyin. Ardından soğuk şerbeti sıcak tatlının üzerine her yerine gelecek şekilde dökün.