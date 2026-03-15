Üç kıtadan Müslüman kadınlar İstanbul’da aynı iftar sofrasında buluştu

KENDİMİ AVRUPA'DAYMIŞ, EVİMDEYMİŞ GİBİ HİSSETTİM

İspanyol Müslüman Gloria Amina Garcia Perez, Müslüman olma sürecinin tüm hayatını değiştiren harika bir karar olduğunu belirtti.

Daha çok Müslümanların yaşantısından etkilendiğini anlatan Perez, "İslam'a, Müslüman olmuş birçok İspanyol ile tanışmam sayesinde girdim. Onların nasıl yaşadıklarını ve insanlara nasıl davrandıklarını gördüm. Sahip oldukları değerler, cömertlikleri, başkaları için yaptıkları fedakarlıklar beni çok etkiledi. Gördüklerim, içinde büyüdüğümüz toplumla çok büyük bir tezat oluşturuyordu. Bu yüzden giderek daha fazla ilgilenmeye başladım. O insanların arasında bulunmayı çok seviyordum." diye konuştu.

Perez, uzun bir arayış sürecinin ardından kararını verdiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"O süreçte iç dünyamda çok şey değişmeye başlamıştı. Birgün Müslümanların bir programına katıldım ve orada Kur'an okunurken onları dinledim ve çok çok ağladım. O gün 'Artık zamanı geldi.' dedim ve şehadet getirdim, Müslüman oldum."

Perez, Müslüman olduktan sonra yine sonradan Müslüman olan bir arkadaşının önerisiyle Ramazan'da Türkiye'ye KİM Vakfının misafiri olarak geldiğini kaydetti.

Türkiye'de her zaman çok nazik ve yardımsever insanlarla karşılaştığını söyleyen Perez, "İslam kültürünün yoğun olarak yaşandığı bir yere gitmek istiyordum. İstanbul'a geldim. Bu benim için harika bir deneyim oldu. Şimdi de bir ailenin misafiri olarak iftara geldik. Bir ailenin içinde bulunmak ve onları, kültürlerini daha yakından tanımak gerçekten bir nimet. Kendimi bereketlenmiş gibi hissediyorum. Çok mutluyum. Burada kendimi Avrupa'da, evimdeymiş gibi hissediyorum. İstanbul kültürlerin bir arada olduğu çok güzel ve misafirperver bir şehir." ifadelerini kullandı.