Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Bayramda tatlı keyfi dişlerinizi bozmasın! Uzmanlardan kritik uyarı
Giriş Tarihi: 17.03.2026 15:58

Ramazan boyunca değişen beslenme düzeninin ardından bayramla birlikte artan şekerli gıda tüketimi, ağız ve diş sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle sık tüketilen şeker, çikolata ve tatlılar diş çürüğü riskini artırırken, ağız bakımının ihmal edilmesi bu riski daha da büyütüyor. Uzmanlar, bayramda tatlı tüketiminin ardından ağız hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

  • ABONE OL

Diş Hekimi Mehmet Şiyar Yalçın, Ramazan Bayramı öncesi ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verdi.


Diş Hekimi Yalçın, oruç tutulan dönemde ağız kuruluğunun arttığını belirterek, "Gün boyu sıvı tüketilmediği için ağız kuruluğu oluşabiliyor. Bu durum ağız kokusu ve bakteri oluşumunu artırabiliyor. Bu nedenle sahurda ve iftardan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması gerekiyor" dedi.


Ramazan Bayramı'nda artan şekerli gıda tüketimine de dikkat çeken Yalçın, "Bayramda özellikle şeker, çikolata ve tatlı tüketimi artıyor. Bu tür gıdalar diş çürüğü riskini artırabiliyor. Bu nedenle tüketim sonrası ağız hijyenine dikkat edilmesi çok önemli. Özellikle çocukların diş bakımlarını ebeveynler tarafından takip edilmesini öneriyorum" diye konuştu.


Yalçın, son olarak "Bayramda tatlı tüketimi kaçınılmaz ama ağız ve diş bakımını ihmal etmezsek hem bayramın tadını çıkarır hem de sağlıklı gülüşümüzü koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz