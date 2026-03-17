Bayramda tatlı keyfi dişlerinizi bozmasın! Uzmanlardan kritik uyarı

Diş Hekimi Mehmet Şiyar Yalçın, Ramazan Bayramı öncesi ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verdi.



Diş Hekimi Yalçın, oruç tutulan dönemde ağız kuruluğunun arttığını belirterek, "Gün boyu sıvı tüketilmediği için ağız kuruluğu oluşabiliyor. Bu durum ağız kokusu ve bakteri oluşumunu artırabiliyor. Bu nedenle sahurda ve iftardan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması gerekiyor" dedi.



Ramazan Bayramı'nda artan şekerli gıda tüketimine de dikkat çeken Yalçın, "Bayramda özellikle şeker, çikolata ve tatlı tüketimi artıyor. Bu tür gıdalar diş çürüğü riskini artırabiliyor. Bu nedenle tüketim sonrası ağız hijyenine dikkat edilmesi çok önemli. Özellikle çocukların diş bakımlarını ebeveynler tarafından takip edilmesini öneriyorum" diye konuştu.



Yalçın, son olarak "Bayramda tatlı tüketimi kaçınılmaz ama ağız ve diş bakımını ihmal etmezsek hem bayramın tadını çıkarır hem de sağlıklı gülüşümüzü koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.