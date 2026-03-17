Kronik hastalar dikkat! Bayramda bu hataları yapmayın

Uzm. Dr. Esra Tutal, bayramda tatlı tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu. Bayramda tatlı tüketiminin artabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Tutal, "Ramazan Bayramı denilince akla ilk gelen oruçlu geçirilen bir ayın ardından afiyetle tüketilecek birbirinden leziz tatlılar, börekler ve et yemekleridir. Bayramda alışılmışın dışında yapılan bu beslenme değişikliği herkesi etkilese de özellikle şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ya da böbrek hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerde sağlık üzerinde olumsuz etkiler yapar. Bayram ziyaretlerinde şeker oranı yüksek hamur işleri, bol şekerli veya mısır şurubu ile tatlandırılmış tatlılar, aşırı tuzlu et yemekleri kan şekerinde aşırı yükselmeler ve düşmelere, tansiyonda yükselme, göğüs ağrısı gibi problemlere yol açabilmektedir. Ayrıca kısa sürede fazla miktarda tatlı tüketilmesi bağırsak enfeksiyonu, ishal, bulantı, kusmaya neden olarak bayramı kabusa çevirebilir" dedi.





"BAYRAM SABAHI SAĞLIKLI KAHVALTI ÖNEMLİ"

Bayram sabahı kahvaltının önemini vurgulayan Uzm. Dr. Tutal, "Bayram sabahı güne kızartma, börek gibi ağır yiyeceklerden ziyade peynir, zeytin, sebze gibi yiyeceklerden oluşan bir kahvaltı ile başlamak uygun olacaktır" şeklinde konuştu.





"TATLI PORSİYONLARI KÜÇÜK TUTULMALI"

Bayramda tatlı porsiyonlarının küçük tutulması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Tutal, "Birçok evde bayram tatlıları çoktan yapıldı, porsiyonlarımızı küçük tutarak bayram ziyaretlerinde ikram edilen her tatlıyı yememek daha faydalı olacaktır. Tüketilen çay ve kahveyi azaltarak ve mümkünse şekersiz içerek, öğünleri tatlı veya böbrek gibi yiyecekler nedeniyle atlamayarak ve yeterli miktarda su tüketerek bayram dönemi rahat bir şekilde geçirilebilir" ifadelerini kullandı.





"KRONİK HASTALAR DİKKAT ETMELİ"

Bayramda kronik hastaların beslenme düzenine ve sağlık durumlarına dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Tutal, "Hastalarımız beslenmeyi özellikle dikkatlice yaparak, sağlık durumlarını önemsemeli. Ayrıca kronik hastaların bu yoğun dönemde ilaç tedavilerini aksatmamaları da büyük önem taşır" dedi.