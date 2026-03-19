Bayram sofralarında sağlığın anahtarı açıklandı!

Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte kahvaltı sofraları, tatlı ikramları ve yapılan bayram ziyaretleri nedeniyle beslenme düzeni değişir. Bu ani değişim; hazımsızlık, mide ağrısı, şişkinlik, reflü ve kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir. Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Duygu Özbay, "Bu nedenle bayram günlerinde sağlığımızı korumak için beslenme düzenine dikkat etmek ve vücudu yavaş yavaş normal öğün düzenine geçirmek gerekir" diyerek önerilerde bulundu.
BAYRAMA HAFİF BİR KAHVALTIYLA BAŞLAYIN
Ramazan sonrası ilk gün yapılan en önemli hatalardan birinin ağır ve çok çeşitli bir kahvaltı yapmak olduğunu kaydederek Beslenme ve Diyet Uzmanı Özbay, "Oysa uzun süreli açlık döneminden çıkan sindirim sistemi için daha hafif ve dengeli bir kahvaltı tercih edilmelidir. Bayram sabahında peynir, haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği, zeytin, domates ve salatalık gibi hafif ve besleyici gıdalar hem enerji sağlar hem de mideyi yormaz. Kızartmalar, hamur işleri ve çok yağlı besinlerden ise kahvaltı sofralarında uzak durulmalıdır. Ayrıca gün boyunca kan şekerinin dengede kalması için öğün atlamamaya da özen gösterilmelidir. Ramazan sonrasında sindirim sisteminin yeniden düzenlenmesi için lif açısından zengin besinlerin tüketimi oldukça faydalıdır. Sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve baklagiller bağırsak hareketlerini destekleyerek sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda gün içerisinde yeterli miktarda su tüketmek de büyük önem taşır. Ramazan boyunca azalan su tüketimi bayramla birlikte yeniden artırılmalıdır. Gün içinde ortalama 2-2,5 litre su içmek hem metabolizmayı destekler hem de vücudun dengede kalmasına katkı sağlar" diye konuştu.
PORSİYON KONTROLÜ YAPIN
Bayram boyunca porsiyon kontrolü yapmanın da büyük önem taşıdığını söyleyen Özbay, "Sofrada küçük porsiyonlarla farklı lezzetlerin tadına bakmak, yemekleri yavaş yavaş yemek ve gün içinde öğünleri dengelemek hem sindirim sistemini korur hem de bayramın keyfini sağlıklı bir şekilde çıkarmaya yardımcı olur. Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmez ikramları arasında tatlılar geliş. Ancak özellikle şerbetli tatlıların aşırı tüketimi kan şekerinde ani yükselmelere, mide rahatsızlıklarına ve gereksiz kalori alımına neden olabilir. Tatlı tüketiminde porsiyon kontrolü yapmak oldukça önemlidir. Mümkünse şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyve tatlıları tercih edilmelidir. Tatlı tüketilecekse ana öğünden hemen sonra küçük porsiyonlar halinde tüketmek sindirimi kolaylaştırabilir. Gün içinde farklı ziyaretlerde sunulan her tatlıyı tüketmek yerine seçim yapmak da doğru bir yaklaşım olacaktır" dedi.
HAREKET ETMEYİ İHMAL ETMEYİN
Özbay, bayram günleri genellikle uzun sofralar ve ziyaretlerle geçse de fiziksel aktiviteyi tamamen bırakmamak gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Yemeklerden sonra yapılacak kısa ve hafif tempolu yürüyüşler hem sindirimi kolaylaştırır hem de kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Ayrıca bayram boyunca aşırı yemek tüketimini dengelemek için hareketli bir yaşam tarzı sürdürmek önemlidir. Özellikle ağır yemeklerden sonra yürüyüş yapmayı ihmal etmemek, gün içinde daha enerjik hissetmeye de katkı sağlayacaktır."