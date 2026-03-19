Bayram sofralarında sağlığın anahtarı açıklandı!



BAYRAMA HAFİF BİR KAHVALTIYLA BAŞLAYIN

Ramazan sonrası ilk gün yapılan en önemli hatalardan birinin ağır ve çok çeşitli bir kahvaltı yapmak olduğunu kaydederek Beslenme ve Diyet Uzmanı Özbay, "Oysa uzun süreli açlık döneminden çıkan sindirim sistemi için daha hafif ve dengeli bir kahvaltı tercih edilmelidir. Bayram sabahında peynir, haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği, zeytin, domates ve salatalık gibi hafif ve besleyici gıdalar hem enerji sağlar hem de mideyi yormaz. Kızartmalar, hamur işleri ve çok yağlı besinlerden ise kahvaltı sofralarında uzak durulmalıdır. Ayrıca gün boyunca kan şekerinin dengede kalması için öğün atlamamaya da özen gösterilmelidir. Ramazan sonrasında sindirim sisteminin yeniden düzenlenmesi için lif açısından zengin besinlerin tüketimi oldukça faydalıdır. Sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve baklagiller bağırsak hareketlerini destekleyerek sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda gün içerisinde yeterli miktarda su tüketmek de büyük önem taşır. Ramazan boyunca azalan su tüketimi bayramla birlikte yeniden artırılmalıdır. Gün içinde ortalama 2-2,5 litre su içmek hem metabolizmayı destekler hem de vücudun dengede kalmasına katkı sağlar" diye konuştu.