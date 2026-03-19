Bayramda mideye "bayram" ettirmeyin: Uzmanından sağlıklı beslenme rehberi

Uzun süreli açlık döneminin ardından bayramda birdenbire artan porsiyonlar ve yüksek şekerli besin tüketiminin mide-bağırsak sorunlarından kan şekeri dalgalanmalarına kadar pek çok sağlık problemini tetikleyebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Diyetisyen Yağmur Satıroğlu, "Ramazan boyunca azalan öğün sayısı ve değişen metabolizma hızının ardından bayramda birdenbire yoğun ve ağır besinlere yönelmek sindirim sistemini zorlayabilir. Ani beslenme değişikliği risk oluşturabiliyor. Özellikle sabah kahvaltısını atlayarak güne tatlı ve hamur işleriyle başlamak, gün boyu kan şekeri dalgalanmalarına neden olabiliyor" dedi.

Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Diyetisyen Yağmur Satıroğlu, özellikle bayramın ilk günlerinde yapılan beslenme hatalarının mide ağrısı, hazımsızlık, reflü, kabızlık, kan şekeri dengesizlikleri ve ani kilo artışı gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti.