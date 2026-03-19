Ramazan sonrası beslenmeye dikkat! Uzmanı uyardı: "Günde en az 3 öğün..."



Taşkesen, "Ramazan bayramında, öncelikle sabah kahvaltımızı mutlaka hafif bir şekilde yapıyoruz. Özellikle hamur işi, böreklerden, kızartma kavurma usulü pişen yiyeceklerden, ayrıca işlenmiş gıdalardan, sucuk, salam, sosis gibi yiyeceklerden uzak duruyoruz. Mümkünse hafif, yumurta, peynir, domates, salatalık tüketerek sağlıklı bir kahvaltıyla güne başlıyoruz. Sonrasında mutlaka üç öğün beslenmeye dikkat ediyoruz. Öğlen ve akşam olacak şekilde. İkram edilen yiyeceklerden mümkünse hamur işi tatlıları değil, sütlü tatlıları tercih ediyoruz ve ikramlıkları öğün yerine geçirmiyoruz. Mutlaka her öğünde sebze tüketimine dikkat ediyoruz. Sebze yemeği şeklinde olabilir ya da salata şeklinde olabilir. Öğünleri mümkün mertebe az miktarlarda yiyerek tüketmek gerekiyor. Çünkü Ramazan ayı boyunca dinlenen metabolizma, küçülen mide bir anda fazla tüketilince hem mide bozulmalarına hem de bağırsak problemlerine sebep olabiliyor" diye konuştu.