Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Ramazan sonrası beslenmeye dikkat! Uzmanı uyardı: "Günde en az 3 öğün..."
Giriş Tarihi: 19.03.2026 12:43

Ramazan sonrası beslenmeye dikkat! Uzmanı uyardı: "Günde en az 3 öğün..."

Ramazan sonrasında mutlaka 3 öğün beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Diyetisyen Zeynep Balun Taşkesen, "Ramazan ayı boyunca dinlenen metabolizma, küçülen mide bir anda fazla tüketilince hem mide bozulmalarına hem de bağırsak problemlerine sebep olabiliyor" dedi.

  • ABONE OL

Diyetisyen Zeynep Balun Taşkesen, Ramazan Bayramı öncesi beslenme konusunda önemli uyarılarda bulunarak, özellikle bir ay boyunca dinlenen mideye ani ve hızlı besin girmesi bağırsak problemlerine sebep olduğunu belirtti.


Taşkesen, "Ramazan bayramında, öncelikle sabah kahvaltımızı mutlaka hafif bir şekilde yapıyoruz. Özellikle hamur işi, böreklerden, kızartma kavurma usulü pişen yiyeceklerden, ayrıca işlenmiş gıdalardan, sucuk, salam, sosis gibi yiyeceklerden uzak duruyoruz. Mümkünse hafif, yumurta, peynir, domates, salatalık tüketerek sağlıklı bir kahvaltıyla güne başlıyoruz. Sonrasında mutlaka üç öğün beslenmeye dikkat ediyoruz. Öğlen ve akşam olacak şekilde. İkram edilen yiyeceklerden mümkünse hamur işi tatlıları değil, sütlü tatlıları tercih ediyoruz ve ikramlıkları öğün yerine geçirmiyoruz. Mutlaka her öğünde sebze tüketimine dikkat ediyoruz. Sebze yemeği şeklinde olabilir ya da salata şeklinde olabilir. Öğünleri mümkün mertebe az miktarlarda yiyerek tüketmek gerekiyor. Çünkü Ramazan ayı boyunca dinlenen metabolizma, küçülen mide bir anda fazla tüketilince hem mide bozulmalarına hem de bağırsak problemlerine sebep olabiliyor" diye konuştu.


Su tüketiminin önemine de vurgu yapan Taşkesen, "Gün içerisinde sık sık ve az az su tüketilmeli. Çay ve kahve su yerine geçmez. Her çay veya kahve tüketiminde yanında mutlaka su içilmelidir" ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz