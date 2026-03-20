Bayramda aşırı yemeğin bedeli ağır olabilir! işte doğru beslenme yolu

'SİNDİRİMİ KORUMAK İÇİN KADEMELİ GEÇİŞ ŞART'

Ramazan boyunca vücudun daha az ve seyrek öğünlere alıştığını hatırlatan Prof. Göral, "Uzun süre aç kalan mideyi bayram sabahında bir anda ağır yiyeceklerle doldurmak sindirim sistemini zorlar. Güne hafif bir kahvaltıyla başlanmalı, küçük porsiyonlarla ilerlenmelidir. Bayramda yapılan hatalardan biri de aç karnına tatlı yemek. Kan şekerinde ani yükselme ve düşüşlere neden oluyor bu da terleme, halsizlik, çarpıntı ve mide bulantısı gibi şikâyetlere yol açabilir. Tatlı mutlaka yemekten sonra, mümkünse 30 dakika ile 1 saat arasında tüketilmelidir" diye konuştu.