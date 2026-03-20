Bayramda beslenme "frenine" basın: Uzmanından kademeli normalleşme rehberi...

"TATLI TERCİHİNDE SÜTLÜ YA DA MEYVELİ TATLILAR DAHA DENGELİ BİR SEÇENEK OLABİLİR"

Bayramda ikramların yoğun olduğunu dile getiren Bilir, uzun süreli açlığın ardından birden fazla ve miktarda yemek tüketiminin mide rahatsızlıklarına yol açabileceğini vurguladı.

Bilir, bayramda şerbetli tatlılar, çikolatalar ve hamur işlerinin sık tüketildiğine dikkati çekerek, "Önemli olan tamamen yasaklamak değil, porsiyon kontrolünü sağlamaktır. Gün içerisinde bir küçük porsiyon tatlı yeterlidir. Tatlı tercihinde sütlü ya da meyveli tatlılar daha dengeli bir seçenek olabilir." ifadelerini kullandı.

Ramazan sonrası dönemde en sık karşılaşılan sorunların başında hazımsızlık ve mide rahatsızlıklarının geldiğini belirten Bilir, yemeklerin yavaş yenmesi, iyi çiğnenmesi ve porsiyonların küçük tutulmasının önemli olduğunu söyledi.

Kızartmalar, çok yağlı yemekler ve ağır hamur işlerinin sindirimi zorlaştırabileceğini dile getiren Bilir, bunun yerine sebze yemekleri, zeytinyağlılar, yoğurt ve salata gibi hafif seçeneklerin tercih edilmesini önerdi.

Bilir, ramazan ayında gün içinde su tüketiminin sınırlı olması nedeniyle birçok kişinin yeterli sıvı alamadığını, bayramla su içme alışkanlığının yeniden kazanılması gerektiğini vurguladı.

Ramazan sonrası dönemde bazı kişilerde tatlı tüketiminin artabildiğine işaret eden Bilir, bunun nedeninin uzun süreli açlık sonrası kan şekerinin daha hassas hale gelmesi olduğunu, dengeli öğünler ile protein ve lif içeren besinlerin tatlı isteğini azaltabileceğini belirtti.