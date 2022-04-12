2030’da iki kez ramazan orucu tutulacak

Suudi astronom Dr. Halid ez- Zakak, 2030'da ramazan ayının iki kez geldiğini ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların 2030 yılı içinde iki kez ramazan orucu tutacağını söyledi. Dr. Zakak, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "2030'da bir yılda iki ramazan orucu tutacağız ve bu Hicri değil miladi yılda oluyor. Bu durum 1965 ve 1997'de olduğu gibi 33 yılda bir tekrarlanıyor. 2030'da olacak ve 2063'te tekrar edecek" dedi. Astronom videosunda ayrıca, "Ramazan ayı Hicri 1451'de 5 Ocak 2030'da, Hicri 1452'de ise 26 Aralık 2030'da başlayacak. Yani 2030'da 30 günü 1451 yılına, 6 günü ise 1452 yılına ait olmak üzere 36 gün oruç tutacağız" ifadelerini kullandı. Ay takvimine göre ramazan ayı, her yıl yaklaşık 11 gün geriye gittiği için 2030'da ilk ramazan ayı 5 Ocak'ta, ikinci ramazan ayı ise 26 Aralık'ta başlayacak ve böylece aynı yıla iki kez ramazan ayı denk gelmiş olacak.