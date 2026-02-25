Ağrı'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda gerçekleştirilen program, Naci Gökçe Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapıldı. Dört gün süreceği bildirilen etkinliklere farklı okullardan öğrenciler katıldı.

Programın açılışında davulcu manileri eşliğinde öğrenciler sahne alanına davet edildi. Manili karşılamanın ardından sahneye çıkan Nasreddin Hoca karakteri, öğrencilere hikâyeler anlattı.



Kurulan atölyelerde öğrenciler el işi kâğıtlarıyla Ramazan fenerleri hazırladı ve boyama çalışmaları yaptı. Programda Ramazan şarkıları seslendirildi. Etkinlik sonunda öğrencilere hediye paketleri dağıtıldı.

Etkinlikte millî ve manevi değerlerin yeni nesillere aktarılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirildiği, öğrencilerin iyilik, yardımlaşma ve gönüllülük kavramlarını uygulamalı etkinliklerle pekiştirdiği belirtildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında karakter gelişimlerine de önem verdiklerini kaydeden Kökrek, "Erdem-değer-eylem anlayışını eğitim süreçlerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Çocuklarımızın bilgiyi içselleştiren, sorumluluk alan ve topluma katkı sunan bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz." dedi.

Kökrek, programda emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.