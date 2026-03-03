Ramazan’da atom tatlısı ilgi görüyor

Fırın ustaları tarafından yapılan atom tatlısı; yumurta akı, şeker ve sudan hazırlanıyor. Ramazan ayında geleneksel yöntemlerle yapılan ve ilgi gören tatlı, her yaş gurubu tarafından seviliyor. İftar sonrası tatlı ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde atom tatlısı satan tezgahların önünde kuyruk oluşturuyor.



RAMAZAN AYINDA SATIŞI ARTIYOR

Atom tatlısı satışı yapan Şükrü Şirin, Ramazan ayı ile birlikte satışların arttığını belirtirken, vatandaşlar ise hem lezzetinden hem de uygun fiyatından memnun olduklarını söyledi. Şirin, "İnsanlar Ramazan akşamları ve iftar sofraları için tercih ediyorlar. Satışlar Ramazan ayında çok oluyor" dedi.

