Kayseri’de ramazan sofralarının yıldızı: Sucuk içi!

Ramazan ayının gelmesi ile kentin yöresel lezzetlerinden biri olan sucuk içi, kasap ve pastırmacılarda üretilmeye başlandı. İftar sofralarında sıkça tüketilen sucuk içi, vatandaştan yoğun ilgi görürken; kilosu 900 liradan satışa sunuluyor. Geçmiş yıllarda 'irişkik' adıyla yapılan sucuk içi, büyükbaş hayvanın kaburga etinden çekilen kıymanın baharatla buluşmasının ardından kavrularak sofralara gelen bir ara sıcak olarak biliniyor. Kayseri'de ramazan pidesi kadar öneme sahip olan sucuk içi, Kayseri Pastırmacılar Çarşısı başta olmak üzere kentteki birçok kasap ve pastırmacıda yerini aldı. Hayvanın kaburga etinin kıyma haline getirildikten sonra 7 çeşit baharat ile yoğurulan sucuk içi, ramazan ayında işletmelerde günlük 25'şer kilo üretilerek, iftar sofralarını süslüyor.

'SADECE RAMAZAN AYINDA İLGİ GÖRÜYOR'

Kentte 50 yıldır pastırma satışı yapan esnaf Mehmet Akçakoyunlu, "Sucuk içi sadece ramazan ayında ilgi görüyor. Vatandaşlar iftarlık olarak almak için gelir. Yoğunluk olur. Ramazanın ilk 15 günü sucuk içi satışları mükemmel geçer. Ramazan ayı dışında ne sucuk içi yaparız e de vatandaştan talep olur. Sucuk içi diğer aylarda satılmaz. Aşağı yukarı günlük 20 ile 25 kilo arasında et kararız. Bu sucuk içi de akşama biter. Ertesi gün yeniden kararız. Günlük satışlar yapıyoruz. 1 ay boyunca 700-750 kilo civarında sucuk içi satarız" dedi.

'İFTAR SOFRALARINI SÜSLEYEN BİR ÜRÜN'

Akçakoyunlu, "Vatandaşlar sucuk içini sadece iftarda yemek için alıyor. Gece sahurda sucuk içi yenmez. Baharatlı olduğu için yakar. İftarda sucuk içi olmazsa olmazdır. İştah açması için sofraya konur. Ara sıcak bir yemek gibi düşünebilirsiniz. İftarda mutlaka çorbayla beraber ya da çorba bittikten sonra yenir. Olmazsa olmazdır. Gelenek haline gelmiştir. İftar sofralarını süsleyen bir üründür" diye konuştu.

'KİLOSUNU 900 LİRADAN SATIŞA SUNUYORUZ'

Sucuk içinin Kayseri için önemli bir gastronomik ürün olduğunu söyleyen Akçakoyunlu, "Ramazan ayının gelmesiyle haftanın her günü sucuk içi yapıyoruz. Sucuk içinin kilosunu 900 liradan satışa sunuyoruz. Sucuk içini yurt dışına paket olarak göndermiyoruz. Bu bir kıymadır. İçinde koruyucu madde olmadığı için sucuk gibi değildir. Işıl işlem görmemiştir. Kıymanın dayanma süresi de en fazla 1 haftayı geçmez. Onun için şehir dışına gitmesi sakıncalıdır. Dışarıya satışı olmadığı için sadece şehrimize münasip bir üründür. Ramazan bittikten sonra sucuk içi satışları da biter. Ramazanın vazgeçilmez bir ürünüdür. Vatandaşlar iftara, misafirliğe, arkadaşlarına oturmaya giderken mutlaka sucuk içi alıp götürürler" dedi.

'İÇİNE KİMYASAL BİR ÜRÜN GİRMEZ'

Akçakoyunlu, "Sucuk içini yaparken önce kıymayı serersiniz. Üzerine çekilmiş sarımsağı dökersiniz, içine biberini baharatını koyarız. Ondan sonra da bunların birbirine karışma süreci başlar. Mükemmel bir şekilde karıştırırız. İçine kesinlikle kimyasal bir ürün girmez. Sadece kıyma, baharat, biber kimyon, karabiber yenibahar, tuz, tarçın ve sarımımsak ile beraber 7 tür baharattan oluşur. Yoğurulduktan sonra yarım kilo şeklinde paketlenerek, iftarlık şekilde hazırlanır. Sucuk içi yaparken etin hafif yağlı tarafı olması gerekir. Yağsız ve köftelik etten sucuk içi olmaz. Kaburga ve döş etinden olur. Sucuk içi, etin bağırsağa dolmamış, taze kıyma şeklinde olan halidir. Yarım saat civarında 15-20 kilo sucuk içi hazırlanır. 5-10 dakika da karıştırırız" diye konuştu.