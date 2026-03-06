Minikler tekne orucu ile iftarda buluştu: Özel gün!

Çifteler ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde ve hayırseverlerin desteğiyle, çocuklara Ramazan ayının manevi iklimini sevdirmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İlkokullarda eğitim gören 695 öğrencinin katılımıyla 'Tekne Orucu' etkinliği gerçekleştirildi. Okullardaki koridorlar ve sınıflar, etkinlikten günler önce adeta bir bayram yerine dönüştürüldü. 'Hoş Geldin Ramazan' yazıları, geleneksel Türk evlerini simgeleyen maketler, ay-yıldızlı fenerler ve rengarenk balonlar ile süslenen etkinlik alanları çocukların heyecanını ikiye katladı. Öğrenciler için özel çocuk menüsü ile uzun iftar sofraları da özenle hazırlandı.





İLK ORUÇ, İLK İFTAR SEVİNCİ

Etkinlik kapsamında, minik öğrenciler günün ilk yarısını sabırla geçirdiler. Öğle ezanının okunmasıyla birlikte beklenen an geldi. Masalarındaki yerlerini alan öğrenciler, büyük bir disiplin ve neşe içinde ilk oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadılar. İftarın ardından ellerini semaya kaldıran öğrenciler, hep bir ağızdan 'Tekne Orucu İftar Duası'nı okudular. Birlikte yapılan duanın çocuklara sadece sabretmeyi değil, aynı zamanda şükretmeyi ve bir arada olmanın gücünü öğrettiği belirtildi. Okul idarecileri ve öğretmenler, bu tür etkinliklerin çocukların yardımlaşma, sabır ve paylaşma gibi temel insani değerleri bizzat yaşayarak öğrendiği birer eğitim faaliyeti olduğunu vurguladılar.