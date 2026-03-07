Ramazanda mehter coşkusu

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte mehteran ekibinin seslendirdiği marşlar, öğrencilere hem keyifli hem de unutulmaz anlar yaşattı. Tarihi mehter marşları eşliğinde yapılan gösteri, öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla izlendi. Etkinlik sayesinde öğrenciler, Türk tarihinin önemli kültürel miraslarından biri olan mehter geleneğini yakından tanıma fırsatı buldu.



Program sonunda öğrenciler mehter takımıyla hatıra fotoğrafları çektirirken, okul yönetimi bu tür etkinliklerin öğrencilerin milli ve kültürel değerleri tanıması açısından önemli olduğunu ifade etti. Ramazan ayının manevi atmosferini güçlendiren etkinlik, öğrenciler ve öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı.