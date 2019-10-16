Her gece uykuya daldığımızda bazen keyifli bazen de korkunç rüyalar görebiliriz. Kimileri gördüğü rüyayı unutur kimisi ise hatırlar. Uyku halinde en sık görülen rüyalardan birisi de rüyada adam öldürmektir. Genel olarak bu tip rüyalar kişide korkuya sebep olur. Kimi yorumcuya göre kişi öldürdüğü kişi ile dost olur. Kimilerine göre ise kişinin birini öldürüldüğünü görmesi uzun ömre işarettir. Peki rüyada adam öldürmek ne anlama gelir?

RÜYADA ADAM ÖLDÜRMEK NE ANLAMA GELİR?

Genel olarak rüyada adam öldürmek hayırlı işlerin olacağına işaret eder. Bunun yanı sıra Rüya sahibinin rüyasında biri tarafından öldürüldüğünü görmesi uzun ömürlü olacağını gösterir. Kimi rüya tabircilerine göre de rüyada adam öldürmek sıkıntılardan kurtulup kişinin refaha ereceğine işaret ediyor.

RÜYADA BİRİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRMEK

Rüyada birini bıçakla öldürüp kaçmak aile hayatını çok kötü etkileyeceğine ve çok üzüntülü günlerin yaklaşmakta olduğuna işaret eder. Rüya sahibinin haddini aşıp, insanların sabrını zorlayacak şeyler yapacağına dalalet eder. Bu görülen rüya geri dönüşü olmayan bir hatanın olacağına yorulur.

RÜYADA BAŞINA VURARAK BİRİNİ ÖLDÜRMEK

Rüya sahibinin rüyasında başına vurarak birini öldürdüğünü görmesi kendisine emek harcayan, değer veren, her sıkıntısında yanında olan kişilere sırtını dönen rüya sahibinin iyiliğin karşılığını bu şekilde göstermesinin doğru olmadığını, daha sonra pişman olacağı davranışlardan olabildiğince uzak durması gerektiğine delalet eder.

RÜYADA BOĞARAK ADAM ÖLDÜRMEK

Rüyada boğarak adam öldürmek iyi ve bol kazanç getirecek bir şekilde başlayan bir işte kısa süre sonra büyük bir ekonomik zararla yüzleşeceğine işaret eder. Rüyada boğarak adam öldürdüğünü gören kişi yaşanan üzüntü ve stresten ötürü hastalıklarla boğuşulacağına alamettir.

RÜYADA KAZA İLE BİRİNİ ÖLDÜRMEK

Rüya sahibinin rüyasında kaza ile birini öldürdüğünü görmesi kişinin herkese eşit mesafede davranmaya çalıştığına ve kendisine yakınlık duyan kişilerin duygularının farkına varamadığına da tabir edilir.

RÜYADA YANLIŞLIKLA ADAM ÖLDÜRMEK

Rüyada yanlışlıkla adam öldürmek, sıkıntılı bir durumdan kurtulmaya, işleri yoluna sokmaya, dertlerden ve sıkıntılardan kurtulmaya, eğitim hayatında yeni bir sayfa açmaya, uzun sürecek bir ilişkiye başlamaya işaret eder.

RÜYADA BİRDEN FAZLA ADAM ÖLDÜRMEK

Rüyada birden fazla adam öldürmek üstünü örtmek, yapılan çalışmalara rağmen eşin epey bir süreden beri istediği hediyenin bir türlü hediye edilemeyeceğine, sahip olunan enerjinin bir ya da birden fazla işe koşturmaktan ötürü tükeneceğine işaret eder.