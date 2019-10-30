Rüyada elma görmek ne anlama gelir? Elma görmek, yemek tabiri

Rüya tabirleri birçok farklı çeşitte yorumlanmaktadır. Ancak genel olarak rüyada elma görmek tadıyla yorumlanır. Örneğin tadı güzel olanı, helal mal ve rızk olarak yorumlansa da kötü ve ekşi tada sahip olan bu meyveyi görmek haram olana delalet eder. Peki, rüyada elma görmek ne anlama gelmektedir? İşte rüyada elma görmenin anlamı…

RÜYADA ELMA GÖRMEK NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Rüyada elma görmek daha önce de söylediğimiz gibi çoğu kaynakta olumlu olarak yorumlanmaktadır. Kişinin istediği bir şeyin gerçekleşeceği şekliyle birçok kaynakta yer almaktadır. Ayrıca rüyada elma görmek, bereket ve şans olarak da yorumlanmaktadır.

Rüyada çürük elma görmek:

Rüyada çürük elma görmek, rüya sahibinin istediği ve murat ettiği herhangi bir şeyin gerçekleşmeyeceği olarak yorumlanmaktadır. Ekşi olanı yaşamın bir döneminde yaşanacak sıkıntıya ve zorluklara delalettir.

Rüyada elma ağacı görmek:

Rüyada elma ağacı görmek iyi olarak yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişinin sahip olacağı bol ve bereketli mal olarak tabir edilmektedir. Ayrıca saygın bir insan olmak şeklinde de yorumlanmaktadır. Elma ayrıca temiz yürekli insanlar şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyada elmayı ikiye bölmek:

Rüyada elmayı ikiye ayıran kişi için evli ise eşiyle yapacağı ayrılığa delalet ederken, bir ortakla beraber aynı işte çalışıyor olması da o kişiyle ortaklığını bozmak olarak tabir edilmektedir.

Rüyada kırmızı elma görmek:

Bu rüyanın anlamı ise gören kişinin tanışacağı temiz kalpli iyilik dolu insan şeklinde yorumlanmaktadır. Etrafınızda bulunan insanların oldukça iyi kalpli olduğuna ve sizin hakkınızda kötü düşünceler barındırmadığı şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyada elma yemek:

Rüyada elma yemek, ısırmak; bol kazanç ve menfaate işaret etmektedir. Ayrıca hayırlı dostluklar şeklinde de bazı kaynaklarda yorumlanmaktadır.

Rüyada elma soymak:

Rüyada elmayı sormak, bol kısmet olarak yorumlanmaktadır. Hatta şöyle ki elmayı kokladığını görmek kişinin kısa süre içerisinde evleneceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kadın veya erkek olması önemsenmeksizin bu şekilde görülen rüya hayırlı evlilik demektir.

Rüyada elma yemek hep olmasını istediğiniz ve adım attığınız herhangi bir olayın sonucunun sizi mutlu edeceği şekliyle de yorumlanmaktadır. Bazı yorumculara göre ise tam tersine rüyada elma koklama iyi bir şey değildir. Hatta düşman şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada sayılı elma görmek ise elinize geçecek olan sayılı ve sınırlı para şeklinde yorumlanmaktadır. Genel olarak olumlu yorumlanan bu rüya için kısaca kısmet ve bol kazanç olarak yorumlayabiliriz. Ayrıca bir kişi tarafından gelecek olan hayır şeklinde de birçok yorum bulunmaktadır. Her rüya geleceğin habercisi olmak zorunda değildir. Rüyalar aynı zamanda bilinçaltımızı da ifade etmektedir. Bu nedenle psikolojik yorumlarına da bakıp yararlanmakta fayda bulunmaktadır.