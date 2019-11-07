Rüyada saksı görmek ne anlama gelir? Rüyada sulamak tabiri anlamı!

Rüyada tabirleri görüldüğü şekle göre farklılık gösteren yorumlara sahip olabilir. Rüyada saksı görmek tabiri ise gün içerisinde vatandaşlar tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Rüyada saksı görmek, sulamak, ekmek gibi tabirler farklı anlamları içerisinde barındırmakla birlikte genellikle, yuva kurmaya, evliliğe yorulur. Tabi ki bu rüyalar görüldüğü şekle göre değişiklik gösterir. Haberimizin içerisinde Rüyada saksı görmek, saksı sulamak, ekmek gibi tabirlerin anlamlarına ulaşabilirsiniz…

RÜYADA SAKSI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? RÜYADA SAKSI SULAMAK TABİRİ ANLAMI

Rüyada saksı görmek, yuvayı simgeler. Rüya sahibi mutlu ve huzurlu bir yuva kuracak demektir. Daha ziyade evlilik hayatı ile tabir edilir. Rüya sahibinin doğru bir eş seçimi yaparak, sorumluluklarını bilecek, bir dediğini iki etmeyecek, dürüst ve sadık bir kişi ile evlenmesi şeklinde yorumlanır. Eğer kişi zaten bir yuva sahibiyse o halde hane içinde sorunları varsa hallolacak eğer huzuru yerindeyse de mutluluğu katlanacak demektir.

Rüyada Saksıda Çiçek Görmek

Bu rüya, kişinin özel hayatı ile tabir edilir. Rüyasında saksı içinde çiçek gören kişi, sevdiği kişiden büyük jestler görecek ve büyük sürprizlerle karşılaşacak demektir. Sevdiği insan kendisine olan sevgisini göstermek için her gün yeni bir güzellikle karşısına çıkacak diye yorumlanır.

Rüyada Saksı İçinde Toprak Görmek

Rüyada saksı içinde toprak görmek, rüya sahibinin sevdiği kişilerin mutluluğuna vesile olacağına delalet eder. Kişi nazarında çok değerli olan ve çok sevdiği karşı cinsten iki kişiyi tanıştırıp, onların mutlu bir yuva kurmasına aracılık edecek demektir.

Rüyada Saksı Kırılması

Rüya sahibinin bazı gereksiz duygu ve düşüncelerinden kurtulması ve ön yargılarını da bir kenara atması gerektiğine işaret eder. Kişi, hatayı her zaman karşıdakinde aramak yerine bazen öz eleştiri de yapmalıdır.

Rüyada Saksı Hediye Almak

Rüya sahibinin kısa vadede uzun boylu işler yapacağına ve bundan bolca nasipleneceğine işaret eder. Bu iş, rüya sahibine bir yılda kazanacağı parayı bir ayda kazandıracak demektir.

Rüyada Saksı Almak

Rüyada saksı almak, rüya sahibinin yapacağı bir ortaklıktan en büyük hisseye sahip olmasına ve deyim yerindeyse yoğurdun kaymağını yiyen kişi olacağına tabir edilir. Kişi kıvrak zekâsı ile yapacağı bir hamle sayesinde bir adım öne geçecek ve karlı olacaktır.