Rüyada domuz görmek ne anlama gelir? Rüyada domuz görmek, domuz eti yemek

Rüyada domuz görmek pek çok insanın uykusunda karşılaştığı bir durumdur. Peki, rüyada domuz görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada domuz görmek, domuz sevmek ya da domuz eti yemek, genelde olumsuz olarak yorumlanır. Peki, rüyada görülen domuz neden negatiftir? Yabancı rüya tabiri yorumcuları, domuzun olumsuzluğuna, 1919'da yayınlanan Sanders Spencer'ın "Domuz Çiftçisi" adlı bir kitaptan geldiğine inanmaktadır. Yazar, domuzun sadece evcil hayvan olarak değil, kitabında atıfta bulunduğu bir para olduğunu bilmesini sağladı. Kitabında, domuz gibi kirli ve hatta kaba bir şey olarak parayı gösterdi. Bu kitaptan şu terimler İngiliz literatürüne girmiştir: "domuz başlı" "domuz gibi yağ" vb. Domuz genellikle "kötü adam" olarak gösterildi ve literatürde olumsuz bir alamet olarak tasvir edildi.

Rüyada Domuz Görmek – Domuz Görmenin Sembolik Yorumu

Aslında, domuz uygar olma ve uygarlaşma arasındaki çizgi ile ilişkiliydi ve toplum bu çizgiyi geçmemeli ve bir domuz gibi davranmamalıdır. 1799'da şu iddiaları da destekleyen bir şiir vardı: "çirkin ve sakatat üzerine ziyafet çeken en pis canavar" Peki bütün bunlarla nereye gidiyorum? Domuz rüyasının ille de kötü ya da olumsuz olmadığı algınızı değiştirmeye çalışıyorum, aslında domuz terimleri kısaca vurgulayacağım ikili karşıt.

Rüyada Domuz Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada domuz görmek, hayatta oldukça inatçı olmakla ilişkilidir. Uyanık yaşamda oburluk ve açgözlülük ile ilişkilendirilebilir. Ek olarak, domuz da korkunç bir tehdit anlamına gelebilir. Belki birileri size pahalıya mal oldu veya size kötü davrandı. Domuz ayrıca cinsel dürtü de sembolize edebilir. Belki de birilerine yakın olmak istediğiniz başka insanlarla cinsel eylemler düşündüğünüz anlamına gelebilir? Eğer öyleyse, kaba bir şekilde hareket ediyorlar mı? Bir domuz gibi? Domuzlar uzun zamandır ilginç folklor ile ilişkilendirildi. Örneğin, antik çağlarda (1800'lü yıllarda) kasabaya yürürken bir domuz bulmak çok şanslıydı. Domuzlar genellikle mutluluğu ve iyi haberleri temsil edebilir. Bu hayvan diyetle de ilişkilidir. Rüyada domuz görmek, diyetinizi izlemeniz ve herhangi bir şekersiz temiz bir diyet olduğundan emin olmanız gerektiği anlamına gelir.

Bir adam peygamber Davut'un oğlu Süleyman'a, her ikisinin de barış olduğunu söyledi: "Meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçe gördüm. O bahçede, meyvelerinden yemek yiyen çok sayıda domuz ve önlerinde de büyük bir domuz vardı. Bir sandalyede otururken bana dedi ki: 'Ey adamım, bu meyve bahçesi bu domuzlara ait.' 'Süleyman cevapladı: "Büyük domuz haksız bir hükümdarı temsil ediyor ve izni ile o bahçeden yiyen küçük domuzlar, kanunları istediği gibi değiştirdiği için ondan ödül alıyorlar"

Rüyada Domuz Saldırması

Domuz bir rüyada birine zarar verirse, rakibinin mükemmelliğini temsil eder. Rüyadaki domuz sütü, yürek parçalayıcı bir para kaybını temsil eder veya büyük bir günah işlemek anlamına gelebilir. Birisi küçük bir domuzun evine bir rüyada girdiğini görürse, özel hayatının resmi bir denetimini temsil eder. Eğer biri rüyasında evinden küçük domuzlar atarsa, çalıştığı işten istifa edeceği anlamına gelir.