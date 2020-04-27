Rüyada oruç tutmak ne anlama gelir? Rüyada oruç tutmak, bozmak, sahura kalkmak neye işarettir, nasıl yorumlanır?

Rüyada oruç tutmak; rüya sahibi için eş, dost ya da akrabalarının iş hayatındaki sorunun çözüleceği ve kendi işlerinin de her yönden yoluna gireceğini ancak bu durumun akrabalarının destekleri ile olacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Bu rüyanın birden fazla tabiri bulunurken genel olarak hepsi olumlu yöndedir. Ancak rüyada oruç bozmak; pek de hayra yorulmaz. Örneğin bir kaynağa göre; bilerek ve isteyerek orucunu bozmak; kişinin çok büyük bir günah işleyeceği anlamına gelmektedir. İşte Rüyada oruç tutmak anlamı ve bazı kaynaklara göre tabiri…

RÜYADA ORUÇ TUTMAK NE ANLAMA GELİR?

Bir kişinin rüyasında oruç tuttuğunu görmesi; aynı gerçek hayattaymışçasına hayırlı olarak yorumlanmaktadır. Bir kaynağa göre rüya sahibinin bolluk ve bereketi şeklinde yorumlanmakta olan bu rüya aynı zamanda varsa kişinin borçlarından kurtulacağına ve rahata ereceğine delalet etmektedir.

Rüyada oruçlu olduğunu görmek; günahlardan tövbe etmeye şüphe edilen bir konu varsa ise onun en kısa zamanda aydınlığa kavuşacağına delalet etmektedir.

Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Rüyada fare kovalamak, yakalamaya çalışmak

Eğer o kişi kederli ve üzüntülü ise Allah onu keder ve üzüntüden kurtarır, hasta ise sıhhat verir. Eğer bu rüya ramazan ayı içerisinde görülürse de kişinin oldukça salih ve mü'min bir kul olduğunu göstermektedir. Oruç tutmak rüya sahibi için sıkıntıların çözümü olarak yorumlanır ve kaynakların hepsinde olumlu sonuçlar vereceği yönünde yorumlar yapılmaktadır.

RÜYADA ORUCU BOZMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada orucu bozmak; çoğu kaynak tarafından pek de hayra yorulmaz. Şöyle ki; bir tabire göre rüyada orucunu bozduğunu gören kişi (eğer kasten yapılıyorsa) Allah katında kabul olmayacak bir günah işleyeceğine ve Allah katında günahkar kılınacağı şeklinde tabir edilmektedir.

Rüya Sahibi eğer yanlıkla orucunu bozduğunu görürse bu kendine hayır getirecek bir olay yaşanacağına ve güzel haberlere şahit olacağına delalet etmektedir. Hatta bir kaynağa göre ise kişinin dileğinin kabul olması şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada bebek görmek ne anlama gelir?

RÜYADA SAHURA KALKMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin gece rüyasında sahura kalktığını görmesi; aile hayatında ve iş yaşamında kendisini çok güzel günlerin beklediğini işaret etmektedir. Eğer kişi böylesine güzel bir dönem için doğru kararlar verirse başarılı işlerin altına imzasını atacak demektir.

Rüyada sahura kalkmak, aynı oruç tutmak gibi rüya sahibinin başına hayırlı işler geleceği şeklinde yorumlanmaktadır.

RÜYADA İFTAR YAPMAK NE ANLAMA GELİR?

Bir kişinin rüyada iftar açtığını görmesi; rüya sahibinin genel anlamda olumlu bir şey yaşayacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Manevi anlamda tatmin bir hayat sürmeye aynı zamanda da çevresi ile birlik beraberlik inancına sahip olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.

Kısacası; Rüyada oruç tutmak, sahura kalkmak, iftar yapmak ve yanlışlıkla orucunu açmak rüya sahibi açısından hayırlı olarak yorumlanmaktadır. Rüyalar insanların bilinç altına göre şekillenebildiği gibi bazı insanların inancına göre ise gerçek hayatta yaşanacak olaylara karşı bazı sinyaller olarak yorumlanmaktadır.

Ancak Rüyada orucu bozduğunu gören kimse; yakın zamanda çok büyük bir günah işleyeceği ve Allah katında günahkar kılınacağı anlamını taşır.