Rüyada telefonunun kırıldığını gören kişi genel olarak üzücü bir haber alır. Çevresi ile anlaşmazlık yaşayacağı anlamına gelirken aynı zamanda sevdikleri insanlarla da yollarının ayrılabileceğine delalet eder. Rüya yorumları rüyanın görülme şekline göre değişkenlik göstereceğinden ötürü pek çok kişiye göre farklı olarak yorumlanır. Örneğin; bir başka yorumcuya göre, rüya sahibinin etrafına karşı duyarsız olacağını ifade ederken telefon kırılması gelecek haberin gelmemesi ya da üzücü bir haberin gelmesi şeklinde yorumlanabilir. Peki; rüyada telefon kırılması ne anlama gelir? Rüyada telefonun düşüp kırılması ne demek?

RÜYADA TELEFONUN KIRILMASI

Rüyada telefonun kırılması hem iyi hem de kötü olarak yorumlanır. Kötü yorum olarak; rüya sahibinin arkadaşının sırrını ifşa etmesi, kişiyi zorda bırakması ve istemediği durumlarla mücadele etmesine neden olması gibi anlamları ifade eder.

RÜYADA TELEFON CAMININ KIRILMASI

Rüyada telefon camının kırıldığını gören kişi; çevresi ile bağlantısını kesecek ve koparacaktır. Öte yandan hayallerinin gerçekleşeceğine, projelerin hayata döneceğine işaret ederken maddi anlamda kazanç elde edeceğini ifade eder. Böyle kişilerin aynı zamanda iradelerinin güçlü olmasından dolayı bu zor durumlardan kurtulabileceği şeklinde de yorumlanabilir.

RÜYADA TELEFON GÖRMEK

Rüyada telefon gören kişinin sorunları yakın zaman içerisinde kaybolur. Rüya sahibi için aydınlık günlerin gelmesi olarak nitelendirilirken yaşanılan zorlukları arkasında bırakır ve şansı açılır.

RÜYADA YENİ TELEFON GÖRMEK

Rüyada yeni telefon gören kişi, anlaşma ya da sözleşme imzalar. Yeni bir iş ortaklığı kurar ve faydalı işler yapar. Yeni bir sosyal çevre edinebileceği gibi maddi ve manevi anlamda destekleri de bulunur.