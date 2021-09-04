Rüyada beyaz fare görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz fare öldürmek ve yakalamak ne demek?

Rüyada fare görmek oldukça sık görülen durumlardan biri. Rüyayı gören kişi fare görmeyi olumsuz olarak düşünebilir. Fakat rüya yorumcuları fare görmeyi olumlu şekilde de yorumlamışlardır. Mesela rüyada bir kimse beyaz fare görürse kendisine zarar vermek isteyen düşmanlarından kısa sürede kurtulacağına işaret edilmiştir.

RÜYADA BEYAZ FARE GÖRMEK

Rüyada beyaz fare görmek, rüya sahibinin düşmanlarına karşı elde edeceği zaferi temsil eder. Veyahut düşmanlardan kurtulacağına işaret edilir. Bu olaylardan da zarar almadan, olaylara hiç karışmadan kurtulacağına işaret edilmiştir. Bu rüya hayırlı rüyalar arasında yer almaktadır. Rüya sahibine düşmanlık eden kişilerin elleri boş kalacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişi bekarsa iyiye yorumlanmaz. Çünkü bekar kişiler için rüyada beyaz fare görmek kötüye gidecek bir birlikteliğe ve ilişkiye yorumlanır.

RÜYADA BEYAZ FARE ÖLDÜRMEK

Rüyada beyaz fare öldürmek, helal kazanca işaret edilir. Kişi hile ve hurdaya başvurmadan kazanç sağlayacaktır. Rüya sahibinin rüyasında beyaz fare öldürdüğünü görmesi, kişinin haksızlıklara uğrayacağına, hırpalanılacağına işaret edilir.

RÜYADA SİYAH BEYAZ FARE ÖLDÜRMEK

Rüyada siyah beyaz fare öldürmek, kişinin ayağına dolanan kimselerin varlığına delalet eder. Rüya sahibinin çevresinde yalaka ve çıkarcı insanların olabileceğine rivayet edilmiştir.

RÜYADA KÜÇÜK BEYAZ FARE GÖRMEK

Rüyada küçük beyaz fare görmek, kişinin alacağı rızka yorulur. Bolluk, bereket şeklinde ifade edilmiştir. Rüyada fareyi yerinden çıkarmak, nimetin azalacağına işaret edilir. Rüyada küçük beyaz bir fareye sahip olduğunu görmek, hizmetçiye delalet eder.

RÜYADA BÜYÜK BEYAZ FARE GÖRMEK

Rüyada beyaz fare görmek, ömrün uzunluğuna işarettir. Büyük beyaz fare rüya sahibinin ömrünün uzunluğu şeklinde ifade edilir. Rüyada çok sayıda beyaz fare görmek; bir konu hakkında boş yere endişe edeceğinize yorulur.

RÜYADA EVDE BEYAZ FARE GÖRMEK

Rüyada evde beyaz fare görmek, bol rızka işaret eder. Evinde beyaz farelerin oynaştığını görmek ise rüya sahibinin rızkının çoğalmasına ve devamlı olmasına işarettir. Rüyasında beyaz fareler gören kişi bir konuyla ilgili boş yere endişe yapıyor olabilir. Ayrıca kişiyi dost ve arkadaş seçiminde daha dikkatli olması için uyarı niteliğindedir.