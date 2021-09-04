Rüyada Hortum Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Hortum Çıktığını Görmek Tabiri Ne Demek?

Bazı rüyalardan gülümseyerek uyanırız, bazılarından ise kan ter içinde. İşte doğal afetler ile ilgili gördüğümüz rüyalar biraz da bizi korkutan, adına kâbus dediğimiz rüyalardandır. Bir anda sıçrayarak uyanırız, kendimizi güvende hissetmeye ihtiyaç duyarız ve gördüğümüz rüyayı anlamlandırmaya çalışırız. Peki, rüyada hortum görmek nedir?

RÜYADA HORTUM GÖRMEK

Doğal afet olarak görülen ve rüyayı gören kişiyi korkutan rüyada hortum çıkması ve rüyada hortum çıktığını görmek hayırlı bir rüya değildir. Rüyayı gören kişinin beklemediği bir musibet yaşayacağı ve beklemediği bir durumda kalacağına işarettir. Rüyada hortum çıkması rüya sahibinin hayatının bir anda karışacağına işarettir.

RÜYADA HORTUM ÇIKTIĞINI GÖRMEK

Rüyada hortum çıktığını görmek kişinin hayatının tamamen değişeceğine ve hayatında köklü değişiklikler yaşayacağına işarettir. Rüyada hortum çıkması ve hortum çıktığını görmek kişinin hayatının baştan aşağıya değişeceğinin işaretidir. Kişinin kendi isteği ya da dışarıdan alacağı bir etki ile hayatının değişeceğini gösterir.

Aynı zamanda rüyada hortum çıkması rüya sahibinin maddi ve manevi sıkıntıya düşeceğine işarettir. Kişinin güvende olmadığını ve başına kendi bir iş açacağı da düşünülebilir. Rüyada hortum çıktığını görmek rüya yorumcuları tarafından hayra yorulmuş bir rüya değildir.

RÜYADA FIRTINA VE HORTUM GÖRMEK

Rüyada fırtına ve hortum görmek kişinin kendi hayatında yaşayacağı çeşitli olayları gösterir. Bu olayların sadece kendi hayatında değil başkalarının hayatında da sıkıntı yaratacağı ve bu sıkıntılar yüzünden zor bir dönem geçireceğine işaret eder. Kişi yaşayacağı sıkıntılar ile sadece kendi hayatında değil başkalarının hayatında da bir takım sıkıntılara sebep olabilir. Aynı zamanda rüyada hortum çıkması ya da fırtına görmek kişinin yaşayacağı bu durumların aniden meydana geleceğini de gösterebilir.

RÜYADA DENİZDE HORTUM GÖRMEK

Rüyada, denizde ortaya çıkan bir hortum görmek kişinin genel yaşamanın yaşayacağı bir takım olaylardan etkileneceği anlamına gelir. Karışık bir döneme girileceği, aile ile anlaşmazlık yaşanacağı çevresi ile yaşanacak ufak sürtüşmeler anlamına gelir.

Aynı zamanda rüyada denizde çıkan hortum görmek rüya sahibinin hayatında her şeyin birbirine gireceğinin de işaretidir. İyi ile kötüyü ayırt edemeyeceği bir dönem yaşayabilir ve bu durum ailesini ve çevresini de etkileyebilir.

RÜYADA HORTUM VE KASIRGA GÖRMEK

Rüyada hortum çıkması ve kasırga görmek birçok yorumcuya göre kişinin aşk hayatının karışacağına işaret etmektedir. Çok hızlı esen ve etrafa zarar veren bir kasırga görmek kişinin üzüntü ve keder içine düşeceğine işaret eder. Rüyada kasırga görmek kişinin kendine ve etrafına karşı dikkatli olması gerektiği anlamı taşır. Özellikle ikili ilişkilerinde yaşayacağı sıkıntıya dikkat etmesi aksi halde işlerinin bozulacağı ve daha da içinden çıkılmaz durumlar yaşayacağı anlamı taşır.

Kişinin rüyasında kasırga ortasında kaldığını görmesi davranış ve hareketlerine dikkat etmesi gerektiği aksi halde çevresinden çok fazla insan kaybedeceği anlamına da gelmektedir. Eğer davranışlarına dikkat etmezse çevresinde saygınlığını yitirecek ve daha sonra kendini çıkmazlar içinde bulabilecektir.