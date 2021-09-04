Rüyada inek sürüsü görmek ne anlama gelir? Rüyada inek sürüsü görmek ve otlatmak ne demek?

Bazı insanlar rüyada inek ya da inek sürüsü görmenin anlamının gören kişinin cinsiyetine göre farklı anlamlar içerdiğini öne sürmektedir. Rüyada inek ya da inek sürüsü görmek genel anlamı ile hayırlı gelişmelere delalet etmektedir. Kadınlar için nikah masası anlamına gelen rüyada inek görmek, erkekler için malda artış şeklinde yorumlanabilmektedir.

RÜYADA İNEK SÜRÜSÜ GÖRMEK

Rüyada inek sürüsü görmek pek çok farklı şekilde yorumlanabilmektedir. Bu yorumlardan en popüler olanı rüyanın kişinin çok akıllı işlerde yer alacağına yorulmasıdır. Bu rüya kişinin iyi yerlere gelebilmesinin düşüncelerinin arkasında durması sonucunda olacağını anlatmaktadır. Rüyada inek sürüsü ile karşılaşan bir kişi için ani gelişen ve şaşırtan bir olayla karşılaşacağı da delalet edilmektedir. Bu ani olaylar bir arkadaşın kaybı ya da beklenmeyen bir mirasın ortaya çıkması olarak tasvir edilir.

RÜYADA İNEK GÖRMEK

Rüyada inek görmek pek çok rüya yorumcusu tarafından malın, bereketin ve kısmetin açılması olarak yorumlanmaktadır. Ayrıca rüyayı gören kişinin gönlüne göre bir ilişkiye gireceği de söylenmektedir. Rüyasında inek gören kişinin gönlünden geçtiği kadar zengin olacağı delalet edilmektedir. Rüyada farklı şekillerde inekler görülebilmektedir. Ancak genel olarak rüyada inek görmenin anlamı hayra yorulmaktadır.

Bazı yorumcular tarafından rüyada görülen inek, rüyayı gören kişinin hayatının değişeceği yönünde de yorumlanmaktadır. Rüyasında gördüğü inekler ile konuşan kişiler için ise gönülden istediği her dileğin yerine geleceği söylenmektedir. Başka yorumcuların söylediklerine göre ise inek görmek sevdiğin kişi ile kavuşacağın anlamına gelebilmektedir.

RÜYADA İNEK SÜRÜSÜ OTLATMAK

Rüyada inek sürüsü otlatmanın anlamı ineklerin otladığının görüldüğü yere göre değişmektedir. Eğer rüyayı gören kişi inek sürüsünü kendi arazisi içinde otlatıyor ise bu yöresinde veya başka bir yerde hükümdarlık kurabileceğine delalet edilir. Rüyada inekleri kendi arazisinde otlatmanın başka bir anlamı ise çalışılan ya da yapılan bir işte söz sahibi olunacağı anlamına gelir. İnek sürüsü eğer geniş bir yaylada otlatılıyorsa bu rüyayı gören kişinin maddi ve manevi daralmalarından kurtulacağı anlamına gelmektedir. Bu rüyayı gören kişi refaha erer.

RÜYADA İNEK SÜRÜSÜ KOVALAMASI

Rüyada inek sürüsü kovalamasının anlamı görülen ineğin boyutuna göre değişim göstermektedir. Eğer kovalayan inek zayıf ve daha güçsüz bir inek ise bu bulunan meslekte kalındığı sürece istenilen başarının asla elde edilemeyeceğine yorumlanmaktadır. Bu rüyayı görmek hak edilse bile kazanılamayacak olan bir terfiye işaret etmektedir. Rüyada daha iri bir inek tarafından kovalandığının görülmesi kişinin karşısına çıkacak olan önemli fırsatlar demektir. Bu fırsatların kişinin karşısına özellikle iş alanında çıkması beklenmektedir. İri bir inek tarafından kovalanmak yakalanacak başarıların ancak imkanların doğru ve yerinde kullanılması ile ortaya çıkacağına da delalet etmektedir.

RÜYADA İNEK SÜRÜSÜ SALDIRMASI

Bir inek sürüsünün saldırıldığının görüldüğü rüyalarda kişiler bazen inek tarafından ısırıldıklarını da görebilmektedirler. Rüyada bir ineğin ısırarak ya da boynuzları ile dürterek ona saldırdığını gören kimsenin yakın bir zamanda ailesi ya da akrabaları ile irtibatı keseceği öngörülmektedir. Bazı diğer yorumcular ise aile ya da akrabalar içinden bir kişinin rüyayı gören kişiye duyduğu kin anlamına geldiğini söylemektedir.