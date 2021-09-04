Rüyada İp Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Örgü İpi Görmek Tabiri Ne Demek?

Hayatımızın hemen her alanında kullanılan şeyler rüyalarımıza girmektedir. Belki içinde bulunduğumuz durumun çıkmazlığı belki de yaptığımız bir örgü ya da izlediğimiz bir televizyon programında gördüğümüz örgü ipi bilinçaltımızda kendine yer bulur ve bu rüyalarımıza da yansır. Peki, rüyada ip görmek ne anlama gelir?

RÜYADA İP GÖRMEK

Rüyada ip görmek hayırlı rüyadır. Kişinin her zaman doğru yolu seçen, çevresi tarafından sevilen ve hayat mücadelesinde başarılı olan biri olduğunu göstermektedir. Rüya sahibi her zaman başarılarının ve uğraşlarının peşinden giden biridir ve yolunda başarılıdır. Rüyada ip görmek rüyayı gören kişinin ailesini de kendisini de geçim derdi olmadan yaşatacağı ve kazancının bol olacağı anlamına da gelir.

RÜYADA ÖRGÜ İPİ GÖRMEK

Rüyada örgü ipi görmek kişi için hem olumlu hem olumsuz bir rüyadır. Kişinin yapacağı işlerde başarısızlığa uğrayacağına, kararsız kaldığı konularda yanlış kararlar verebileceğine işaret eder.

Rüyada örgü ipi görmenin diğer bir yorumu da kişinin sevdiği kişi ile kavuşacağı ve mutlu bir beraberlik süreceği, gönül ilişkilerinde şanslı bir döneme girdiğini de işaret eder. Uyum içinde bir birliktelik ve sevgi dolu bir evlilik olarak da yorumlanır. Rüyada örgü ipi gören kişi şayet evli ise hanesinin ve evinin huzur dolu olacağına işaret etmektedir.

RÜYADA BEYAZ İP GÖRMEK

Rüyada beyaz ip görmek aydınlıktır. Rüyayı gören kişinin geleceği makam ile saygınlığının artacağına ve başarılı olacağına, çevresinden takdir göreceğine işarettir. Rüyada görülen beyaz ip eğer uzun ise uzun ve hayırlı bir ömür yaşanacağına, eğer kısa ise bir hastalık musibeti ile karşılaşılacağına ama çaresinin bulunacağına işarettir.

Ayrıca, rüyasında beyaz iplik gören kişi bekâr bir kadınsa uzun ve hayırlı bir evliliğe, evli bir kadın ise de ailesinde ve hanesinde hep huzur bulacağına işarettir. Rüyada beyaz ip gören kişi erkek ise iş yerinde başarı ve beklenmedik bir yerden gelen para ile elin rahatlaması anlamına gelmektedir.

RÜYADA İP ATLAMAK

Kişinin rüyasında ip atladığını görmesi gözünü korkutan engelleri aşacağı şeklinde yorumlanır. Başına gelecek kazalardan ve belalardan yara almadan şans eseri kurtulmak anlamına da gelmektedir. Rüyada ip atlamak kariyerde hızlı yükselmek ama bu yükselmeye bağlı olarak çevrenin nazarının değebileceği ve bu nazara karşı dikkatli olunması gerektiği anlamına da gelmektedir. Kişinin hayatı kariyerinde yapacağı atılım ile değişecek ve bu da çevresinde hem takdir edilmesi hem de kıskanılması anlamına gelecektir. Aynı zamanda rüyada ip atlamak kişinin hayatının hızlı bir şekilde canlanacağına da işaret eder.

RÜYADA İP SARMAK

Rüya sahibi için hayırlı rüyalardandır. Kişinin rüyasında ip sardığını görmesi büyük adımlar atıp karşılığını en iyi şekilde alacağına, geçirdiği zor zamanları daha kolay atlatacağına işarettir. Rüyada ip sardığını gören kişi uzun zamandır bir haber bekliyorsa bu haberin olumlu cevabını alır. Rüyada ip sardığını görmek rüya sahibini içinde bulunduğu olumsuz ruh hallerinden ve karamsarlıktan yine kendi kurtaracağının işaretidir.

RÜYADA İP YUMAĞI GÖRMEK

Rüyada ip yumağı görmek iki şekilde yorumlanan rüyalardandır. Kişi eğer rüyasında karışık ip yumağı görürse başlamak istediği işlerde karşısına engel çıkacağı ve bu engellerin işlerini giderek zorlaştıracağı anlamına gelir. Bu kişi çevresinden çok dedikodu duyacak ve çevresine dedikoducu insanları çekecektir.

Rüyada görülen ip yumağı karışık değil ise kişinin planladığı tüm işlerin yolunda gideceğine, hızla yükseleceğine ve başarılı olacağına işarettir.

RÜYADA RENKLİ İP GÖRMEK

Hem olumlu hem olumsuz rüyalardandır. Rüyada renkli ip görmek iyi değildir. Kişinin onaylanmayacak işler yapacağı ve daha sonra bu işlerden dolayı pişmanlık duyacağı anlamına gelir. Eğer rüyayı gören kişi bekâr bir kadın ise bazı olayların canını sıkacağı ve gözyaşı dökeceği anlamına gelir. Rüyayı gören kişi erkek ise davranışları yüzünden zor zamanlar yaşayacağı anlamına gelir. Rüyada ip görmek hayırlı rüyalardan olduğu için aynı zamanda kişinin bu olayların sonucunda hayırlara çıkacağı anlamı da taşır.

RÜYADA SİYAH İP GÖRMEK

Rüyada siyah ip görmek gizemdir. Henüz aydınlığa çıkmamış ve gizemli olaylar olduğuna işaret eder. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin hayatında henüz belirlemediği şeyler olduğu ve bu belirsizliklerden kurtulmak istediği anlamına da gelir.