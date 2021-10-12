Rüyada gelin damat görmek ne anlama gelir? Rüyada gelin olmak ne demek?

Rüyada gelin, damat ya da evlilik görülmesi genelde hayırlı rüyalardan biri olarak kabul edilse de gelinin ve damadın kim olduğuna göre bu rüyaların yorumları değişebiliyor. Bu yazımızda rüyada gelin damat görmekle ilgili merak edilenleri derledik...

RÜYADA GELİN DAMAT GÖRMEK

Rüyada gelin damat görmek, eğer rüya sahibi evliyse ve eşiyle problem yaşıyorsa bu problemlerin kısa süre içinde hallolacağına yorulur. Rüya sahibinin hanesinin yakınlarında kötü kalpli ve fesat kişiler vardır ve bunları hane etrafından uzaklaştırmak gerekir. Eğer rüya sahibi evliyse ve çocuk bekliyorsa bu rüya onlar için bir bebek habercisi de kabul edilir.

RÜYADA GELİN OLMAK

Rüyada gelin olmak rüya sahibinin kadın ya da erkek olması durumuna göre farklı yorumlanır. Eğer rüyada gelin olduğunu gören kişi kadınsa ilk akla gelen yorum doğru olacaktır, rüya sahibine hayırlı bir kısmet çıkacak demektir. Ancak rüyada gelin olduğunu gören kişi bir erkekse o zaman bu rüya kötüye yorulur. Rüya sahibinin uzun zamandır olması için uğraştığı bir iş gerçek olmayacak rüya sahibinin emekleri boşa gidecek demektir.

RÜYADA DAMAT OLMAK

Rüyada damat olmak ilk akla geleceği gibi evlenmek, barklanmak, hayırlı bir kısmetle tanışmak ve yuva kırmak anlamlarına gelir. Aynı zamanda rüya sahibinin parasını hesaplı harcayan biri olduğu anlamına gelen bu rüyada rüyayı gören kişi ekonomik olarak refah içinde geçecek bir hayat yaşayacaktır. Rüyayı gören kişi hem kendi hayatını hem de ailesinin hayatını rahata erdirecek paralar kazanacaktır.

RÜYADA BİRİNİN GELİN OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada birinin gelim olduğunu gören kişi eğer bekar bir erkekse yani rüyasında gelin olduğunu gördüğü kişiyle sevgili olma ihtimali varsa olacaktır. Bu rüya hayırlı kısmetlerle yorumlanan bir rüyadır. Eğer rüyasında birinin gelin olduğunu gören kişinin, o kişiyle sevgili olması mümkün değilse de bu rüya, o kişiye maddi manevi büyük fayda sağlayacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA BİRİNİN DAMAT OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada birinin damat olduğunu görmek rüya sahibini güçlü ve cesaret sahibi biri olduğu anlamına gelir. Rüyada damat gören kişi elini attığı işlerde sergilediği çalışkan tavırlarla o işleri kolaylıkla yapan ve her zaman başarılı olan biri demektir. Rüyada damat gören kişi hayatının her alanında başarılı biridir ve mutlu bir yaşam sürmektedir.

RÜYADA TANIMADIĞIN GELİN VE DAMAT GÖRMEK

Rüyada tanımadığın gelin damat görmek pek çok rüya tabircisine göre müjdeli haber demektir. Rüya sahibinin hiç beklemediği anda alacağı bu müjdeli haber hayatına mutluluk getirecektir. Rüyada tanımadığı bir gelin damat gören rüya sahibi hayatı boyunca bol rızıkla, başarılarla, maddi olarak kazançlı işlerle haşır neşir olacak demektir. Hayatının üzerindeki sıkıntılar dağılacak, rüya sahibi kötü düşüncelerden ve hislerden arınacak demektir.

RÜYADA GELİN VE DAMADI OYNARKEN GÖRMEK

Rüyada düğün görmek hayırlı rüyalar arasında anılır. Gören kişiye şans getiren bu rüya yorumcular tarafından maddi olarak bereketli bir döneme geçişin, rüya sahibinin hayatının yoluna girmeye başlamasının, hasta ise sağlığına kavuşmasının işaretidir.