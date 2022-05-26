Rüyada Armut Yemek Ne Anlama Gelir? Rüyada Sulu Yeşil Ve Sarı Armut Görmek Toplamak Yediğini Görmek Anlamı

Rüyada armut görmek birçok bakımdan olumlu ve güzel anlamlara gelir. Helal rızık sahibi olmaya, mal ve mülk edinmeye, geleceğin parlak olmasına, kavgasız, gürültüsüz, huzurlu ve neşeli bir aile hayatına işaret eder. Ağız tadının bozulmasını istemeyen rüya sahibi için adeta güzel günlerin habercisi niteliğinde bir rüyadır. Rüyada görülen armudun büyüklüğü, güzelliği ve rengi önemlidir. Tabiri yapılırken, kesinlikle bu hususlara dikkat edilmelidir. Rüyada sarı armut yemek ile yeşilini yemek arasında fark bulunur. Bu ince ayrıntılar ve görülen diğer objeler anlamı değiştiren unsurlardır. İşte rüyada armut yemek nedir sorusunun cevabı…

Rüyada Armut Yemenin Anlamı Nedir?

Bu rüya armudun olduğu mevsimde görüldüyse eğer, kişinin şansının açılacağına, rızkının bollaşacağına, zor dönemleri kolaylıkla atlatacağına, borçlarını ödemesine, hasta ise yakın bir zaman içinde sağlık ve sıhhate kavuşmasına, her zorluğun üstesinden gelmeye, emek verilerek kazanılan helal paraya, haram maldan uzak durmaya delalettir.

Aynı zamanda, kişinin hiçbir zaman nasibinin kesilmeyecek olması, geçim sıkıntısının sona ermesi, ailesi ile arasındaki buzların erimesi ve sağlıklı bir ömür sürmesi şeklinde tabir edilir. Mevsimi dışında görülen armut, dedikodu yapan kişiler ve kötü haber anlamını taşır.

Armut yemek genel olarak olumlu değerlendirilse de, yeşil armut yemek bazı kötü anlamlar taşır. Bir süredir hasta ve durumu ciddi olan kişilerin vefat etmesine, haram mala, üzüntü ve kedere, yorgun düşmeye, bekar kişiler için yeni bir aşka veya evliliğe, işsizler için iş bulmaya, bir iş için harcanan zamanın ve emeğin karşılığını almaya, yakında meydana gelecek bazı gelişmelere, umutların yeşermesine, kişinin isteklerini gerçekleştirmek için biraz daha zamanı olduğuna alamettir.

Çalışan bir kişi için hak ettiğinin altında kazanmaya, emeklerin karşılığını alamamaya, maddi açıdan sıkıntı çekmeye, yeni iş girişiminde bulunacak cesarete sahip olamama, bundan dolayı kariyerinde ilerleyememeye işarettir. Rüya sahibini mutsuzluğa ve huzursuzluğa götürecek bazı olayların meydana gelmesine, hiç beklemediği bir kişinin yüz çevirmesine, aile veya yakın arkadaşlar arasında yaşanacak tartışmalara, ayrılığa, taşınmaya delalet eder.

Aileden veya yakın akrabadan kalan miras, kazancı yüksek bir iş, başarıların devam etmesi, var olan şartların iyileşmesi, yeni ve daha güzel bir evin satın alınması, hayallerin yakın bir zamanda gerçeğe dönüşmesi, yeni bir iş için girişimde bulunulması, maddi koşulların yetersizliği nedeniyle yapılamayan işlerin gerçekleştirilmesi, borç verilen kişiden ödeme alınması, kolay kazanılan helal rızık anlamlarını taşır.

Armut ağacı görmek bereketli bir döneme girildiğinin işaretçisidir. Çiçek açmış ise huzurlu ve mutlu geçecek olan bir aile hayatına, yeni başlangıçlara, sabredilen sıkıntılar sonrasında feraha çıkmaya, inançlı bir insan olmaya, yaprakları dökülmüş bir armut ağacı görmek kişinin mutsuzluğunu ve başarısızlığını isteyen insanlardan kurtulmaya, hayatında yeni bir dönemin başlamasına, kötü olan her şeyin son bulmasına alamet eder.