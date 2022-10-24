Rüyada Asansörle Yukarı Çıkmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Asansörle Yukarı Çıkmanın Anlamı ve Yorumu

Günlük hayatta süreliğine yaptığımız basit aktiviteler, rüyalarda görüldüğü zaman çok başka durumları sembol ediyor olabilirler. Örneğin herkesin mutlaka gördüğü rüyalardan biri olan, rüyada asansörle yukarı çıkmak gerçek hayatta hepimizin yaptığı sıradan bir eylemdir. Peki ya rüyada asansörle yukarı çıkmak ne anlama gelir? İşte detaylı bilgiler...

Rüyada Asansörle Yukarı Çıkmanın Tabiri ve Rivayetleri

Rüya sahibinin rüyasında asansöre bindiğini görmesi, uzaktan bir misafirinin geleceğine ya da uzaktan bir haber alacağına, canını dişine takıp çalışacağına, kariyerinde sıçramalar yapıp terfi edeceğine delalettir. Rüya tabiri kaynaklarına göre rüyada asansörle yukarı çıkmak, mevcut olan borcun kapanacağını, kişinin uzun zamandır verdiği emeklerin meyvesini alacağına, kendisini üzen ve zor duruma sokan insanlardan uzaklaşacağına işaret eder.

Bu rüyayı gören kimsenin doğru adımlar atarak yaşam standartları yükselteceği, boş işleri bırakıp kariyerine yöneleceği, aile içinde kuvvetli kişilerle bağ kuracağı, yeni girdiği bir ortamda büyük hürmet göreceği, varsa eğer iş ortaklarından ayrılacağı ve kendine yeni bir hedef belirleyeceği rivayet edilmektedir. Rüyada asansörle yukarı çıkmanın psikolojik yorumu ise, kişinin kendini çok daha iyi yerlerde görmek istediği için çok çalıştığı, alın teri ve emeğe çok saygı duyduğu şeklindedir.