Rüyada birilerinden kaçmak, rüya sahibi için pek hayırlı bir rüya değildir. Bu nedenle rüyayı gören kişinin bazı konularda kendini sorgulaması gerekmektedir. Öncelikle herhangi bir sebepten dolayı bazı şeyleri özensiz ve isteksiz yapmaktadır. Bunun haricinde kişi para kazanmak için pek çok şeyden taviz verdiğine yorulmaktadır. Bu yorumlar yine rüyanın içeriğine göre değişkenlik göstermektedir. Rüyada birinden kaçmak ne anlama gelir? Rüyada birinden, bir erkekten veya kadından, birilerinden kaçmak anlamı ile ilgili ayrıntılar yazımızda…

Rüyada Birinden Kaçmak Saklanmak

Rüyada birinden kaçmak, çok sık görülmekle birlikte pek çok anlamı beraberinde getirmektedir. Bununun nedeni bu tarz rüyalar oldukça çeşitlidir. Bu açıdan baktığımızda ortaya birçok yorum çıkmaktadır. Bu bağlamda rüyada birinden kaçmak, kişinin yaptığı işleri özensiz ve isteksiz yaptığına yorulmaktadır. Bunun yanında kişiyi para hırsı sarmıştır ve para kazanmak için bazı tavizler vermektedir.

Rüyada birinden kaçmanın yanında saklanıldığı da görülmektedir. Böyle bir rüyanın yorumu ise kişinin geçmişteki yaşadığı şeylerle yüzleşmek istemediğinin göstergesidir. Bu nedenle kişi geçmişteki yaşadığı şeylerden pişmanlık duymaktadır ve bu pişmanlıklardan sürekli kaçmaktadır.

Rüyada kişinin kimden kaçtığı rüya yorumunda oldukça önemlidir. Bu açıdan baktığımızda kişi rüyasında bir kadından kaçtığını görebilir. Bu rüyanın yorumu ise kişinin etrafında onun kötülüğünü düşünen insanların bulunduğunun göstergesidir. Bu nedenle bu tarz rüyalar genelde uyarıcı niteliğindedir.

Rüya tabircileri bu rüya için hem olumlu he olumsuz yorumlar yapmışlardır. Öncelikle bazıları kişinin işlerini pek hayırlı yapmadığını belirtirken bazıları da kişinin yaptığı işlerde başarılı olacağına yormaktadır.

Rüyada bir erkekten kaçtığını görmenin de tabircilere göre bazı yorumları bulunmaktadır. Bu bağlamda rüyada bir erkekten kaçmak, rüya sahibi için hayırlı bir rüyadır. Kişi için bir yerden müjdeli ve hayırlı haberler geleceği şeklinde yorumlanır. Bunun yanın iş hayatında da bol kazanç elde edeceği belirtilmektedir.

Rüyada bazen insanlar bir şeyden kaçtığını görürler fakat ne olduğunu bilmezler. Bu tarz durumlar, rüya tabircilerine göre kişi yaptığı yanlışlardan ders çıkararak dine yöneleceğine işaret etmektedir. Bunun yanında yanlış yollardan ve belalardan uzak duracağına da yorulmaktadır.

Bazı gerilim dolu rüyalar da bulunmaktadır. Rüyada silahlı birinden kaçtığını görmek, rüya anında kişi için oldukça gerilimli ve korkunçtur. Fakat rüyanın yorumu kişi için oldukça hayırlıdır. Bu bağlamda rüya sahibi, yaşadığı sorunlarla başa çıkabileceğine ve istediği şeylerin gerçekleşmesi için bir süre sabretmesi gerektiği şeklinde değerlendirilmektedir.