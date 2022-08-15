Rüya tabirlerinde hamilelik kişiyi bekleyen iyi ya da kötü olayların habercisi niteliğindedir. Rüyanın iyi ya da kötü yorumlanışı, rüyadaki diğer olgulara göre belirlenir. Kişinin kendi hamileliği ayrı, başkasını hamile görmesi ayrı yorumlanır. Rüyada birini hamile görmek ne anlama gelir sorusu ile araştırılan bu durum, rüya tabirleri arasında sıkça inceleniyor. Rüyada tanıdık birini hamile görmek anlamı nedir? İşte bu rüyanın anlamı ve tabiri.

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RÜYADA TANIDIK BİRİNİ HAMİLE GÖRMEK

Rüyada gerçek hayatta tanınan birini hamile görmek rüya sahibi ve hamile olduğu görülen kişi için yeni başlangıçları müjdeler. Kişinin yeni bir işe başlayacağı, bu işte hamile gördüğü kişiden destek alacağı anlamına gelir. Ayrıca hamile olduğu görülen kişinin başarılı olacağı bir işe girişeceği şeklinde yorumlanır. Bazı yorumcular, bu rüyanın üzücü olayların habercisi olduğunu ifade eder. Bu yorumculara göre, hamile olduğu görülen kişi bazı üzücü olaylar yaşayabilir.

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RÜYADA BİRİNİ HAMİLE GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada birini hamile görmek çok nadir olarak o kişinin gerçek hayatta da hamile olduğu anlamına gelir. Genelde hamilelik, söz konusu kişinin karşılaşacağı kısmet, bolluk ve berekete delalettir. Rüyada hamile olduğu görülen kişi gerçek hayatta tanınıyorsa ve bekarsa evliliğe yorumlanır. Bir diğer yoruma göre bu kişinin rüya sahibine yapacağı yardımlara işarettir.

RÜYADA AKRABAYI HAMİLE GÖRMEK

Rüyada bir akrabayı hamile görmek, kişinin yaşadığı sıkıntıların çözümleneceği, bereketli ve bol kazançlı günlerin geleceği şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi çalışansa işveren konumuna yükseleceğine ya da işinde terfi alacağına yorulur. Bununla birlikte, hamile görülen akrabanın vasıtasıyla bir başarı elde etmesi de beklenir.

RÜYADA ARKADAŞINI HAMİLE GÖRMENİN ANLAMI

Rüyada yakın bir arkadaşın hamile olduğunu görmek pek çok rüya yorumcusu tarafından iyiye yorulur. Hamile olduğu görülen arkadaş ile rüya sahibinin dayanışma içinde olması, birlikte zorlukların üstesinden gelerek aydınlık ve rahat günlere ulaşacakları anlamı çıkarılır. Eğer bu arkadaşın doğum yaptığını da görürse birlikte küçük bir zorluğun üstesinden gelecekleri, bu zorluğun ardından pek çok mutluluğu birlikte sırtlanacakları işaret edilir.

RÜYADA BEKAR BİRİNİN HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada bekar birinin hamile olduğunu görmek, bu kişinin kısa zamanda hayırlı bir kısmetle karşılaşarak evlilik kararı alacağı anlamına gelir. Nişanlı birinin hamile olduğunu görmek ise evlilik sürecinin hızlanacağı ve kısa bir süre içinde düğün hazırlıklarına başlanacağı manasına gelir.

RÜYADA HAMİLE OLMAYAN BİRİNİ HAMİLE GÖRMEK

Rüyada gerçek hayatta hamile olmayan birini hamile görmek; bu kişinin elde edeceği başarılara ve hayırlı kazançlara yorumlanır.