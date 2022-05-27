Rüyada Bitlenmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Bitlendiğini Görmek Temizlemek Anlamı

Bazı rüyalar, kişiyi kötü duruma sokacak olayları önceden haber verir. Rüyada bitlenmek de onlardan biridir. Çok büyük felaketlerin kapıda olduğunu söyler. Bu rüyayı gören kişi, kendini çetin geçecek zamanlara karşı hazırlamalı ve önlem almalıdır. Rüyada bitlendiğini görmek, davranışlarına çeki düzen vermesi gereken rüya sahibinin yoksulluk ile burun buruna geldiğinin mesajını verir. Bundan dolayı, rüyada bitlendiğini görmek pek hayırlı değildir. Aynı zamanda, etrafında bulunan insanlara çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade eder. İşte rüyada bitlenmek ne anlama gelir sorusunun cevabı…

Rüyada Bitlendiğini Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyasında bitlendiğini gören kişi, çalışmalarının karşılığını alamayacağı bir işe girişir. Yorucu ve oldukça meşakkatli bir işle uğraşan rüya sahibinin, hak ettiğinin çok daha azını elde edeceğine yorulur.

Bu rüya aynı zamanda, kişinin kuyusunu kazan ve hakkında sürekli kötü konuşan insanların varlığına, hastalıkların ilerlemesine, kötü davranışlara bir son verilmesi gerektiğine, çevre tarafından kınanmaya, varlıktan darlığa düşmeye, tembelliğinin cezasını çekmeye, insanlar arasında dışlanmaya, yalnızlığa ve itibarın yitirilmesine, şanssız bir döneme, kişinin adını çıkaran dedikoducu, akılsız ve kıskanç insanlara, parasız kalmaya, iş kaybına delalet eder.

Rüyada Bitlendiği için Kaşındığını Görmek Ne Demek?

Rüyasında bitlendiği için kaşındığını gören kişi, kendisini istemediği olayların içinde bulur. Bu rüya, rüya sahibinin sırlarının ifşa olmasına, çektiği sıkıntıların dayanılamayacak boyutlara ulaşmasına, psikolojisinin bozulmasına, depresyona girmeye, kötü davranışlara maruz kalmaya, çevresindeki insanlar tarafından aşağılanmaya, huzurunu ve mutluluğunu bozmak isteyen kişilere, bekarlar için gönlüne göre birini bulamamaya, bir süre daha yalnız kalmak istemeye, evli kişiler için kavgaya ve ayrılığa, eşlerin birbirinden soğumasına, zenginler için iflasa, para ve saygınlık kaybetmeye, fakirler için bir süre daha sıkıntı çekmeye ve sabredilmesi gerektiğine rivayet edilir.

Rüyada Saçlardan Bit Ayıkladığını Görmek Nedir?

Kişinin geçmişte yaptığı hataları telafi edeceği, davranışlarını düzelterek günahtan uzak duracağı, Allah yolunda ilerlemek istediği, malına haram karıştırmayacağı, zorlukların üstesinden gelmek için mücadele edeceği, rüya sahibinin açıklarının ortaya çıkmayacağı ve hiçbir zaman insanlar içinde küçük duruma düşmeyeceği, kendini geliştirmek için çaba harcayacağı, kişinin yoksulluktan kurtularak fakirlere yardım edeceği, para gibi maddi şeylerden yüz çevireceği ve maneviyata kıymet vereceği anlamlarını taşır.

Rüyada ayıkladığı halde bitlerden kurtulamadığını görmek, evliler için hayırsız bir evlada, işsiz kalmaya, geçim sıkıntısına, hastalar için durumun daha kötüye gitmesine, bekarlar için nazara gelmeye ve talihsizliğe alamettir.

Rüyada Başkasının Bitlendiğini Görmek Nedir?

Bitlenen kişi, rüya sahibi tarafından tanınan ve yakın olan biri ise o kişi ile arasının bozulmasına, kavga etmeye veya münakaşaya işaret eder. Ayrıca, gelecekte meydana gelebilecek üzüntü verici olaylara, hane içinde baş gösterecek huzursuzluğa, aile fertlerinin birbirinden uzaklaşmasına, iletişimsizliğe, samimiyetin, sevgi ve saygının yitirilmesine delalet eder.

Rüyada tanınmayan bir kişinin bitlendiğini görmek ise pek çok insanı etkileyecek olan bir felakete, salgın hastalığa, insanlar arasında yaygınlaşacak olan dedikoduya, deyim yerindeyse, cadı kazanının içine düşmeye, ahlaksız ve merhametsiz bir topluluğa, cahil ve gaddar insanlar tarafından kötülüğe uğramaya işarettir.