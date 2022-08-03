Rüyaların olumlu ve olumsuz pek çok anlamı bulunuyor. Rüya içerisinde görülen renk, simge, cisim, kişi, olayın gidişatı gibi durumlar, rüyaların anlamının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Peki, rüyada bomba görmek ne anlama gelir? Rüyada bomba görmenin anlamı hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Rüyada Bomba Görmek

Rüyada bomba görmek olumsuz olarak kabul ediliyor. Rüyasında bomba gören kişinin işlerinin bozulacağı söyleniyor. Bu durumun rüya sahibini etkileyeceği söyleniyor. Eğer rüyada görülen bomba patlıyorsa, rüya sahibinin sıkıntı yaşayacağı söyleniyor.

Bazı yorumcular ise rüyada bomba görmenin anlamını olumlu olarak kabul ediyor. Rüyasında bomba gören rüya sahibinin yakın bir dost edineceği tabir ediliyor. Bazı rüya yorumcuları ise rüyada bomba görmeyi, gizli bir şeylerin açığa çıkacağı anlamına geldiği yönünde yorumluyor. Rüyada bomba patlıyor ve kimse yaralanmıyor ise rüya sahibinin bir sırrının açığa çıkacağı söyleniyor.