Rüyada Bulanık Su Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Bulanık Suda Yüzmenin Anlamı

Bazı rüyalar insanın bilinçaltı gibi bulanık ya da karanlık olabilir. Bazı rüyaların bize mesaj verdiğine inandığımız gibi bazıları da aslında içinde bulunduğumuz psikolojik durumu yansıtmaktadır ve bu unutulmamalıdır. Aslında kişinin rüyasında bulanık su görmesi ya da bulanık suda yüzdüğünü görmesi de aynı anlama gelen rüyalardandır. Rüya sahibinin psikolojik durumunu ve içinde bulunduğu çıkmazları yansıttığı bu rüyaların yorumlarını sizin için hazırladık.

RÜYADA BULANIK SU GÖRMEK

Rüya sahibinin iç dünyasını ve psikolojisini de yansıtan rüyalardandır. Rüyada bulanık su görmek kişinin endişe ve korku içinde olduğu anlamı taşır. Rüyayı gören kişinin bir süre daha hayatında bazı kötü olaylar yaşayacağı ve etrafındaki kişilerden zarara uğrayacağı anlamına gelir.

RÜYADA BULANIK SUDA YÜZMEK

Karamsar bir döneme girileceğine yorumlanan bir rüyadır. Rüyada bulanık suda yüzdüğünü gören kişi hayatında gizli ve şüpheli işler yapar ve bu yüzden çevresindeki insanların güvenini kaybeder ve kişisel bir bunalıma girer. Bu rüyayı gören kişinin dünyevi işlerine dikkat etmesi gerekmektedir.

RÜYADA BULANIK SU İÇMEK

Olumlu yorumlanan rüyalardan değildir. Rüyada bulanık su içmek kişinin elini atacağı işlerde ya da kendi hayatında uğrayacağı şanssızlıklar anlamına gelir. Rüyada bulanık su içmek şanssızlıktır ve bu aslında yeni başladığı ya da başlamak üzere düşündüğü işlerdeki şanssızlığı anlamına gelmekle birlikte manevi şanssızlık anlamına da gelmektedir.

RÜYADA BULANIK SUDA BALIK GÖRMEK

Rüyada balık görmek hayırlı yorumlanan ve kısmete yorumlanan rüyalardandır. Bu kısmet sadece maddi değil manevi kısmet anlamına da gelmektedir. Bulanık suda balık görmek ise yine rüya yorumcuları tarafından hayra yorulan rüyalardandır. Rüyayı gören kişinin kısmetinin açılacağı ve etrafındaki işlerin ferahlayacağı kendi için hayırlı bir döneme gireceği anlamı taşır. Fakat bu sürece gelene ve o ferahlığı elde edene kadar sıkıntılı süreçler yaşayacaktır ve o süreçlere dikkat etmesi gerekmektedir.

RÜYADA BULANIK SU AKTIĞINI GÖRMEK

Olumsuz yorumlanan rüyalardandır. Rüya sahibinin hayatındaki karışıkların bir süre daha devam edeceği ama sandığından daha zor dönemler geçireceği ve üstesinden gelmeye çalışırken daha da zor zamanlar yaşayacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA BULANIK YAĞMUR SUYU GÖRMEK

Birden fazla yorumu olan ve farklı şekilde yorumlanan rüyalardandır. Bazı tabirciler rüyada bulanık yağmur suyu görmeyi kişinin hayata karşı olan hevesini kaybedeceği durumlar ile karşılaşacağı ve bu yüzden daha içine kapanık bir hal alacağı, büyük hayal kırıklıkları yaşayacağı şeklinde yorumlamıştır.

Bazı rüya yorumcularına göre ise rüyada bulanık yağmur suyu görmek sıkıntıların da yağmur olup akıp gideceği ve geriye kalan üzüntülerin hafifleyeceği anlamına geldiğini söylemektedir.

RÜYADA BULANIK SUYA GİRMEK

Rüya sahibinin yaşadığı olaylarda kendini aşan ve baş edemediği olaylarla karşılaşması demektir. Kişinin rüyasında bulanık suya girmesi heves ettiği bir işe girmesi ama bu işin kendini aştığının farkında olmaması ve bu işten zararla çıkacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca rüyada bulanık suya girmek adım atılan işten büyük zarar uğramak ve maddi manevi sorunlar yaşamak anlamına da gelir.