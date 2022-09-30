Rüyada Dev Görmek, Dev ile Konuşmak, Arkadaş Olmak Ne Anlama Gelir?

Rüyalar bazen bilinçaltı, bazen günlük hayat, bazen de kişinin hayata bakış açısıyla meydana gelir. Uyku halinde iken aslında çok kısa ancak rüyayı gören kişiye uzun metraj bir film gibi gelen rüyalar, kişi hakkında bilgiler verebilir. Rüyada dev görmek rüya sahibi için korkutucu gelebilir fakat bu tarz rüyaların belirli anlamları bulunmaktadır. Rüyada dev görmenin çeşitli anlamları vardır bu nedenle rüyada dev görmenin yorumunda rüyanın ayrıntıları önemlidir. Dev görmek, Dev ile konuşmak, Dev ile arkadaş olmak gibi birçok çeşidi bulunur. Buna göre farklı yorumlar yapılabilir. Rüyada dev görmenin manası nedir? Dev görmek ne anlama gelir? Çeşitli yorumları ile birlikte işte o anlamlar…

Rüyada Dev Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada dev görmek, rüya sahibinin aile bireylerinden birine yardım edeceği, dertlerinden, sıkıntılarından ve bunların üzerinde bıraktığı ağırlıklardan kurtulacağına yorulur. Rüyada dev görmek bir başka yoruma göre, kibirli hareketlerde bulunan kişinin bunun sonuçlarından çok pişmanlık duyacağına ve zorlu bir süreç içine gireceği manasına gelir. Rüya sahibinin toparlanacağına, kendine geleceğine ve kurtuluşa erişeceğine delalet eder. Rüyada dev gören kimse, rahatsızlıklarından kurtulur, şifa bulur. Ortaya koyduğu bir işle adından söz ettirir, iyi işlere imza atar, hayatı yoluna girer mevki sahibi olur.

Bir başka yoruma göre rüyada dev görmek rüya sahibinin çok büyük hayallerinin olduğuna işaret eder. Ve bu büyük hayaller ve hedefler için yapabileceklerinden çok fazla gayret edecekleri manasına gelir.

Rüyada Kendini Dev Olarak Görmek

Rüyada kendini dev olarak gören kimse, kibirli olmamalı, böbürlenmemeli ve diğer kişileri küçük görmemeli, barış ve huzur içinde diğer kişilerle iyi geçinmeli ve yardımda bulunmalıdır.

Rüyada Dev İle Konuşmak

Rüyada dev ile konuşan bir kimse, birinden alacağı çok büyük bir yardım ile fırsat kapılarını açacağına, güç kudret kazanacağına, bütün sıkıntılarını ve üzüntülerini üzerinden atmasına, geçmişte yaşadığı yalnızlıktan kurtulacağına işaret eder.

Rüyada Dev İle Savaşmak

Rüya sahibinin rakipleri ile arasında zorlu bir mücadele olacağına, yorulacağına ancak bu mücadele sonucunda düşmanlarını yeneceğinin habercisidir. Çok sevineceği, keyfinin yerine geleceği manasına gelir.

Rüyada Dev İle Arkadaş Olmak

Rüyayı gören kimse, rüyada bir dev ile arkadaş olduğunu görmüşse, o kişi çok çok büyük zaferlere ulaşacağı, daha fazla mal mülk sahibi olacağı manasına gelir. Çalışma arkadaşları ile ortak noktada buluşmaya, anlaşmalar sağlamaya işaret eder.