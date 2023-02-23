Rüyada Dişlerinin Döküldüğünü Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Dişlerin Döküldüğünü Görmenin Anlamı ve Tabiri

Hepimiz hayatımızda bir kez de olsa rüyamızda dişlerimizin döküldüğünü, ağzımızın içinin bir anda kan dolduğunu görmüşüzdür. Böyle rüyalar rüya sahibi için oldukça korku verici ve stresli olsa da rüya yorumcuları için her zaman kötü anlamlar yorumlanmıyor. Bu yazımızda rüyada dişlerin dökülmesinin ne anlama geldiğini inceleyeceğiz...

RÜYADA DİŞLERİNİN DÖKÜLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada dişlerin dökülmesi rüya tabircileri arasında hem iyi hem de kötüye yorulan rüyalardan biridir. Bazı rüya yorumcuları rüyada dişlerin dökülmesini rüya sahibinin ömrün uzayacağına yorulur. Rüyada dişlerinin döküldüğünü gören kimse kazancını arttıracağı işlere başlayacak demektir. Ancak bazı rüya yorumcuları da rüyada dişlerin dökülmesini ihanetle açıklar. Rüyasında dişlerinin döküldüğünü gören kimse sevdiği ve yakın gördüğü insanlar tarafından aldatılacak, güveni sarsılacaktır.

RÜYADA DİŞLERİN AVUCA DÖKÜLMESİ

Rüyasında dişlerinin hepsinin döküldüğünü gören kişinin ömrü uzar. Aynı zamanda rüyada dişlerinin hepsinin dökülmesi ailenin büyüyeceği, eğer etrafında evli bir çift varsa çocuklarının olacağı anlamına gelir. Eğer kişi rüyasında sadece bir dişinin döküldüğünü görüyorsa o zaman akrabalarından ya da yakın çevresinden biri uzağa gidecek demektir.

RÜYADA ARKA DİŞLERİN DÖKÜLMESİ

Rüyasında arka dişlerin döküldüğünün görülmesi pek hayra yorulmaz. Rüyada arka dişlerinin döküldüğünü gören kimse aile içinden ya da yakın çevresinden kötü bir haber alacak ve çok üzülecek demektir. Bazı rüya yorumcuları ise rüyada arka dişlerin dökülmesini ölüm haberi alınmasıyla yorumlar. Rüyasında arka dişlerinin döküldüğünü gören kimse bir yakının ölüm haberiyle sarsılacak demektir.

RÜYADA ÖN DİŞLERİN DÖKÜLMESİ

Rüyada ön dişlerin döküldüğünü görmek parayla açıklanır ancak bu para bir işten gelecek bir kazanç değildir. Rüyada ön dişlerinin döküldüğünü gören kişi beklemediği bir mirasla karşılaşacak demektir. Rüyada ön dişlerinin dökülmesi akrabalardan ya da aileden birinin rüya sahibine bir miras bırakacağı şeklinde yorumlanır ancak bu mirasa ulaşmak için rüya sahibinin biraz uğraşması gerekecektir. Aile içinde ya da resmi kurumlarda mirası alabilmek için bazı problemlerle uğraşması gerekebilir. Ancak rüya sahibi yeterince uğraştığı zaman bu mirası alabilecek ve borçlarını bu mirasla ödeyebilecek demektir.

RÜYADA AZI DİŞİN DÜŞMESİ

Rüyada görülen dişler genelde kişinin aile yaşantısını temsil eder. Azı dişleri akrabaları temsil eder. Rüyasında azı dişlerinin düştüğünü gören kimse bir akrabasının ölüm haberini alacak demektir. Rüyada azı dişinin düşmesi ölümle, bir yakının kaybıyla açıklanır.

RÜYADA DİŞİN YERİNDEN ÇIKMASI

Rüyada dişin yerinden çıkması şanssızlıkla, uğursuzlukla açıklanır. Rüyasında bir dişinin yerinden çıktığını gören kimse özel hayatında sıkıntılı bir döneme girecek demektir. Başlangıçta sorunların arasında zorlanacak olsa da rüya sahibi kısa sürede bu sorunları çözmenin bir yolunu bulacak ve rahata kavuşacaktır. Rüyada dişin yerinden çıkması bazı rüya yorumcuları tarafından ise büyük bir ödemenin yapılacağı, bu ödeme nedeniyle rüya sahibinin ekonomik sıkıntıya düşeceği şeklinde yorumlanır.