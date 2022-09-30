Uyku sırasında beynimiz hala çalışmaya devam etmektedir. Uyku sırasında görülen rüyalar bize çok mantıklı geldiği gibi çok absürt olarak görülen rüyalarda oldukça olağan ve sık rastlanan durumlar arasındadır. Rüyalar kimi zaman insanın psikolojisini derinden etkileyen görüntüler olarak ortaya çıkar. Rüyalar komik, korkutucu, üzücü veya mutlu edici unsurlar içerebilir. Bunlar somut veya soyut haliyle kimi zaman da bilinçaltımıza yerleşmiş olan şeylerin görüntüleri olarak karşımıza çıkar. Tüm rüyalar aynı değildir ve kendi içerisinde rüyaların da çeşitleri vardır. Peki rüyada dolap görmenin anlamı nedir? Sorusunun cevabı…

Rüyada Dolap Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada dolap görmenin anlamı yorumculara göre değişmektedir. Rüyada dolap görmek başarılı kişiler ile tanışılacağına, zengin, varlıklı bir hayata sahip olunacağına, hayırlı bir evlat sahibi olunacağına, güzel hedeflerin başarılı işler getireceği gibi anlamlara yorulmaktadır. Bazı tabircilere göre ise rüyada dolap görmek düzenli bir hayatın olmasına ve bazı sırlar saklamaya işaret eder. Kişinin düzenini daima koruyacağı anlamına da gelmektedir.

Rüyada Dolap Görmenin Anlamı

Dolap görmekte kendi içerisinde sınıflara ayrılır. Mesela beyaz dolap görmek çok temiz hayırlı işlere girileceği anlamına gelir. Dolap kapağı görmek sorunların çözüme ulaşacağı bunun karşılığında bolluk bereket kazanılacağı anlamına gelir. Rüyada boş dolap görmek, yoksullukla tabir olunur. Rüyada kumaştan yapılmış elbise dolabı görmek makamın yüksekliğine, güzel konuşmaya delalet eder. Rüyada mutfak dolabı görmek ise doğru yolda olunacağına, kötü insanlardan uzak durmaya işaret eder. Kişinin rüyasında buzdolabı görmesi aileden baskı geleceğine ve kişinin evi terk edeceği anlamına gelmektedir. Rüyada dönme dolap görülmesi de rüya sahibinin herkesin dediğini kafaya takması anlamına gelir. Bir başka anlamı ise kişinin çevresinde saygınlık kazanacağı anlamı taşır. Rüyada dolap yaptırdığını görenler de çoğunluktadır. Bunun anlamı ise iş hayatıyla yorumlanabilir. Kişinin iş hayatında güzel, hayırlı şeyler yapacağı anlamına gelir. Rüyada açık dolap görmek, sıkıntılardan kurtularak ferah bir yaşama, kısmetinin açılacağına eğer açık dolabın içi de dolu ise mala mülke, zenginliğe ferahlık ve bolluğa işaret eder. Güzel rüyalar arasındadır. Rüyada açık dolap görmek aynı zamanda uzun zamandır görmediğiniz dostlarınızla, sevdiklerinizle karşılaşacağınız anlamlarına da gelmektedir. Harcamalar söz konusu olabilir. Bu açıdan dikkat edilebilir.