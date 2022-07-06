Rüyada Dolu Yağdığını Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Dolu Yağması Anlamı Ve Yorumu

Rüyasında doğal afet yaşayan pek çok kişi bunun gerçek hayattaki yansımasını merak eder. İnsanları derinden etkileyen bu tip rüyalar genelde gerçek hayatta da böyle bir durumla karşılaşılacağına yorulur. Fakat bu tip rüyaların gerçek hayattaki tezahürü genelde farklı alanlarda olur. Kişinin günlük hayatta alacağı kararları, hayatının gidişatını derinden etkiler. "Rüyada dolu yağdığını görmek ne anlama gelir?" sorusu da doğal afet rüyaları kapsamında araştırılıyor. Bu rüyanın anlamı ile rüyada dolu yağması anlamı nedir sorusunun yanıtı haberimizde.

RÜYADA DOLU YAĞDIĞINI GÖRMEK

Rüyada dolu yağdığını görmek genelde iyi yorumlanmaz. Böyle bir rüya gören kişinin mal kaybına uğrayacağı, zarar göreceği düşünülür. Bazı alimler ve rüya yorumcuları bu rüyanın kısa süreli bir hastalığa delalet olduğunu aktarır.

RÜYADA DOLU YAĞMASI

Bazı yorumcular ise rüyada dolu yağmasını devamlı gelir ve rızka yorar. Bu rüyalar kişinin şükür sahibi ve tok gözlü olduğunu bildirir. Şayet dolu yağışı hiçbir yere zarar vermiyorsa bu Allah'ın rahmet ve yardımına delalettir. Ancak dolu yağışı ekinlere, ağaçlara ve evlere zarar veriyorsa kıtlık ve hastalığa, yaşanılan bölgede meydana gelecek büyük çaplı bir hasara yorulur. Rüya sahibi yağan doluları toplayıp kaplara doldurursa bu rızkı artırır, bereket sayılır.

RÜYADA BÜYÜK TANELİ DOLU YAĞDIĞINI GÖRMEK

Rüyada büyük taneli dolu yağışı, rüya sahibinin üzüntü duyacağı ve huzursuz olacağı bazı olaylarla karşılaşacağını gösterir. Maddi zarar olarak da yorumlanan bu rüya, pek çok rüya tabircisi tarafından olumsuz yorumlanmıştır.

RÜYADA DOLUDAN KAÇMAK

Rüyada doludan kaçan kimse hayatında önemli adımlar atacağını anlamalıdır. İşleri yoluna koymak üzere atılacak büyük adımların habercisi olan bu rüya; kişinin büyük fırsatlar elde edeceğine, maddi anlamda çok iyi adımlar atarak hayırlı işlerde bulunacağına işarettir.

RÜYADA FIRTINA, YAĞMUR VE DOLU GÖRMEK

Rüyada fırtına, yağmur ve dolu görmekle ilgili çeşitli yorumlar mevcuttur. Şiddetli hava olayları kişinin hayatında önemli olaylar meydana geleceğini gösterir. Bu rüya, kişinin sorunlarının sevdiği bir kişinin yardımıyla çözüleceği, küslüklerin ve dargınlıkların son bulacağı anlamına gelir. Bu rüyayı gören kimse kısa süre içinde güçlü bir dostluk edinir. Güvenilir kimselerle ahbaplık eder ve yeni kuracağı arkadaşlıklar ömürlük olur. Ayrıca fırtına rüyaları kişinin uzun ve bereketli bir ömre sahip olacağı, kötü günlerden geçse de sonunda kolaylığa ve rahatlığa erişeceği anlamına gelir.

RÜYADA DOLU VE TAŞ YAĞDIĞINI GÖRMEK

Rüyada taş yağması, rüya sahibinin kötü haberler alacağına ve istemeyeceği olaylarla karşılaşacağına delalettir. Böyle bir rüya gören kimse uğursuzluklarla karşı karşıya kalabilir. Bu rüyanın ardından bazı şanssızlıklar gündeme gelebilir. Özellikle aniden meydana gelecek hastalıklar rüya sahibine sıkıntı yaşatabilir.

RÜYADA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDIĞINI GÖRMEK

Rüyada ceviz büyüklüğünde dolu yağdığını görmek, rüya sahibinin iş hayatındaki planlarını sıkıntısız şekilde gerçekleştireceğine delalettir. Rüya sahibi bu yolda hiçbir engele takılmaz, ona düşmanlık besleyen kişilerin de yenilgiye uğradığını görür. Ayrıca bu rüya helal kazanca, berekete, helal yoldan kazanılan paranın artışına delalettir.