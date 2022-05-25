Rüyada Dondurma Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Beyaz Dondurma Yemek Ve Almak Ne Anlama Gelir?

Günlük hayatta yaptığımız ya da şahit olduğumuz birçok aktiviteyi rüyalarımızda da görmek oldukça sık ve olağan bir durumdur. Rüyada dondurma görmek çoğu kişinin gördüğü ve anlamını merak ettiği rüyaların arasında yer almaktadır. Rüyada beyaz dondurma yemek ne anlama gelir? Rüyada renkli dondurma görmek ne anlama gelir? İşte detaylı bilgiler...

Rüyada Dondurma Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyasında dondurma gören kişinin, yakın zamanda ailesinden yahut yakın çevresinden kişilerde tatsız olaylar yaşayacağı, onlarla arasının açılacağı delalet edilir. Yine rüya tabircileri, rüyada dondurma görmenin uzak bir yolculuğa çıkmak ve akraba ziyareti yapmak anlamına geldiğini belirtmektedir.

Rüyasında beyaz dondurma yediğini gören kişinin, eğer rüyanın görüldüğü mevsim yaz ise kısa zamanda sevinç yaşayacağı bir haber alacağına, zor durumdan ve sıkıntıdan kurtulup feraha ereceği delâlet edilmektedir. Lakin rüyanın görüldüğü zaman mevsim kış ise, rüya sahibinin can sıkıcı olaylar yaşayacağını işaret eder.

Rüyada renkli dondurma görmek, rüya sahibinin birden fazla müjdeli haber alacağı ve evine bereket bolluk geleceğine delalet olduğu söylenmektedir.

Kişi rüyasında renkli dondurmayı yiyorsa eğer sıkıntılı günlerin biteceği, en kısa zamanda borçlarından kurtulacağı anlamına gelmektedir. Eğer rüya sahibi rüyada beyaz dondurma yiyorsa, eline temiz ve hayırlı bir para geçeceği delalet edilir.