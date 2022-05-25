Rüyada Dövme Yaptırmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Ele, Kola Ve Vücuda Dövme Yaptırmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada dövme yaptırmak veya dövme görmek, dövmenin şekline yahut yapıldığı bölgeye göre değişik tabirleri olan bir rüyadır. Rüyada yüze dövme yaptırmak ne anlama gelir? Rüyada dövme görmek ne anlama gelir? İşte ayrıntılı bilgiler...

Rüyada Dövme Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kendinde ya da başkasında dövme görmek, rüya sahibinin onu mutlu edecek gelişmeler yaşayacağına, uzun zamandır merak ettiği bir konu hakkında bilgi edineceğine delalet ettiği söylenmektedir. Rüyasında dövme görmek, kişinin hasta ise sonunda şifa bulup, iyileşeceği haberini veren bir rüyadır.

Rüyada dövme yaptırmak, rüyayı gören kişinin yanlış yolda olduğu ve hata yapmak üzere olduğunu işaret eder. Rüya sahibinin ikilemde olduğu bir konuda acele karar verdiği vakit, bu kararının ona zarar getireceği delalet edilir.

Rüyasında kalıcı dövme yaptırdığını gören kişinin, verdiği acele kararlar yüzünden sıkıntıya düşeceği ve bu durumdan uzun süre kurtulamayacağı rüya alimleri tarafından belirtilmektedir.

Rüyada yüze dövme yaptırmak, rüyayı gören kişinin en kısa zamanda başarılara imza atacağı ve böylelikle çevresinde çok dikkat çekeceği şeklinde tabir edilir. Rüya sahibi evli ise eşinden sevgi ve hayranlık göreceği, bekar ise hayırlı kısmetlerin kapısını çalacağı delalet edilir.

Rüyasında eline ve koluna dövme yaptırdığını gören kişinin yakın zamanda yeni çevreler edineceği, büyük sorumluluklar alacağı aynı zamanda kariyerinde uzun uğraşlar sonucu ilerlemeler yaşayacağı delalet edilir. Rüyada ele ve kola dövme yaptırmak, rüya sahibi kişinin nüfuslu insanlarla arkadaşlık kuracağı şeklinde tabir edilmektedir.