Rüyada ev süpürmek ne anlama gelir? Rüyada el süpürgesi ve elektrikli süpürge ile ev süpürmek ne demek?

Rüyasında temizlik yaptığını, harıl harıl ev süpürdüğünü görenler rüya tabirlerine göre bu rüyanın ne anlama geldiğini araştırıyor. Rüya tabirleri kişiden kişiye göre farklı anlamlara işaret etse de belli başlı anlamlardan bahsetmek mümkün.

RÜYADA EV SÜPÜRMEK

Rüyada ev süpürmek maalesef kötü anlamlar taşıyan rüyalardan biridir. Bazı rüya yorumcularına göre rüyada ev süpürmek rüya sahibinin maddi bir zarara uğrayacağına işaret eder. Bu yoruma göre rüya sahibi eğer bir iş sahibi ise iflas edecek ve hacizle beli bükülecek, eğer bir yerde maaşlı bir çalışansa çok uzun süre nakit para sıkıntısı çekecek demektir. Rüyada ev süpürmek kötü şansa ve kısmetsizliğe dalalettir.

RÜYADA EL SÜPÜRGESİ İLE EV SÜPÜRMEK

Rüyada el süpürgesi ile ev süpürmek rüya sahibi için çok zor zamanlar geçirileceğine, özelikle maddi olarak pek çok sıkıntının aynı anda ortaya çıkacağı ve çok büyük bir mutsuzluğa dalalettir. Rüya sahibi bu sıkıntılardan nasıl kurtulacağını bulamayacak ve büyük bir çaresizliğe düşecektir.

RÜYADA ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYLE EV SÜPÜRMEK

Rüyada elektrikli süpürgeyle ev süpürmek hayırlı bir hayatın başlangıcına işaret eder ancak bu hayata kavuşmak için rüya sahibinin çok çabalaması, emek vermesi ve haramdan kaçınması gerekmektedir. Rüyada elektrikli süpürgeyle ev süpürmek emek harcanırsa sıkıntılardan kurtulmanın mümkün olacağına ve rüya sahibinin hayatı boyunca refah içinde yaşayacağına işarettir.

RÜYADA BAŞKASININ EVİNİ SÜPÜRMEK

Rüyada başkasının evini süpürmek üzüntüye ve gözyaşına işaret eder. Bazı rüya yorumcuları ise rüyada başkasının evini süpürmenin rüya sahibinin başına gelen tüm kötü olaylara ve sıkıntılı günlere karşı yıkılmadan ayakta kalacağına, çok üzülüp çok ağlasa da sonunda bu zorlukların altından kalkacağına yorumlanır.

Rüyada başkasının evini süpürdüğünü gören kişi aniden gelişen olaylar sayesinde nihayet huzura kavuşacaktır. Uzun sıkıntılı günler sona erecek ve rüya sahibinin hayatı yoluna girmeye başlayacaktır.

RÜYADA KOMŞUNUN EVİNİ SÜPÜRMEK

Rüyada komşunun evini süpürmek rüya sahibinin yapacağı bir işle geniş kitleler tarafından tanınacağına ve işiyle herkese örnek olacağına yorumlanır. Rüyada komşusunun evini süpüren kişi hayal kırıklıklarını onaracak ve kazançlı, bereketli bir döneme girecek demektir.

RÜYADA EVİN ÖNÜNÜ SÜPÜRMEK

Rüyada evin önünü süpürdüğünü gören kişi kötü günleri, sıkıntıları, zorlukları hayatından söküp atıyor, hanesinin dışına itiyor demektir. Rüyada kapının önünü süpürmek itibar kazanmaya ve maddi olarak güçlenmeye işarettir.

RÜYADA TOZLU EVİ SÜPÜRMEK

Rüyada tozlu evi süpürmek aile için huzuruna ve refahına yorulan rüyalardan biridir. Rüyasında tozlu evi süpürdüğünü gören kişinin ailesiyle ve akrabalarıyla kötü giden ilişkileri düzelecek ve taraflar birbirini affedecek demektir.

Rüyada tozlu evi süpürmek rüya sahibinin kalbini kırdığı bir aile üyesinden özür dileyeceğine ve arasını düzeltmek isteyeceğine ya da aile içinden birinin rüya sahibinden özür dileyeceğine yorulur. Bu rüyanın yorumuna göre rüya sahibinin kalbine yük olan dargınlıklar nihayet çözümlenecek ve rüya sahibi özellikle ailesiyle arasını düzeltmenin sevincini yaşayacaktır.