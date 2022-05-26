Rüyada Hurma Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Taze Hurma Yemek Ne Anlama Gelir?

Kültürümüzde manevi bir değeri olan, ayrıca bereketin sembolü bir yiyecek olan hurma rüyada görüldüğü vakit tabiri çokça araştırılır ve merak edilir. Rüyada hurma görmenin tabiri, rüyanın diğer unsurlarına göre değişkenlik gösterebilir. Peki, rüyada taze hurma yemek ne anlama gelir? Rüyada hurma ağacı görmek ne anlama gelir? İşte ayrıntılı bilgiler...

Rüyada Hurma Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada hurma görmek, temiz ve hayırlı bir paraya aynı zamanda rüya sahibine yeni bir iş kapısı açılacağına delâlettir. Rüyasında hurma gören kişinin ticarette başarılı olacağı, eline helal para geçeceği ve saygınlık kazanacağı rivayet edilir. Rüyada hurma, rüya sahibinin yakın zamanda bekar ise hayırlı bir kısmete evliyse hayırlı ve uğurlu bir evlada sahip olacağı alimler tarafından söylenmektedir.

Rüyada hurma yemek, hurma eğer taze yani yaş hurma ise bolluk ve bereketi habercisidir. Rüya sahibinin borçlarından kurtulacağı ve ummadığı yerden rızık sahibi olacağına delâlet eder. Rüyada yaş hurma yemek, rüyanın görüldüğü vakit hurma mevsimi değil ise rüya sahibinin bir hastalık atlatacağı şeklinde rüya tabircileri tarafından yorumlanmaktadır.

Rüyada kuru hurma yemek, rüya sahibinin uzun ve yorucu bir iş hayatında yer alacağına ve sabırla çalıştığı vakit emeklerinin karşılığını alacağına delalettir. Rüyasında kuru hurma yiyen kişinin, çok çalışarak rızkını helal yollardan elde edeceği rivayet edilir.

Rüyada hurma ağacı görmek oldukça hayırlı sayılan bir durumdur, rüya sahibinin ve akrabalarının bir araya geleceği güzel bir merasimin olacağına ve hayırlı bol nimetle tabir edilir.

Rüyasında hurma ağacı gören kişi esnaf ise işlerini büyüteceği ve ticarette saygın bir yer kazanacağı rivayet edilir. Aynı zamanda İslam alimleri rüyasında hurma ağacı gören kişilerin helal bol kazanç ve manevi güzellikler ile müjdeleneceğini belirtmiştir.