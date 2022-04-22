Rüyada Kertenkele Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Evde Yeşil Ve Büyük Kertenkele Görmek Anlamı

İnsanın varoluşundan bu yana rüyalar hakkında çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Her daim gizemini koruyan rüyaların anlamı merak edilmiştir. Bu durumda farklı yorumlar da karşımıza çıkmıştır. Bilinçaltımızın bir yansıması olan rüyalar, isteklerimizin doyurulma şeklidir. Gördüğümüz rüyalarda pek çok simge ve olaya rastlarız. Rüyamızda gördüğümüz simgeler, rüyanın gidişatına göre değişiklik gösterir. Rüyada kertenkele gören kişi, farklı yorumlarla karşılaşır. Rüyada kertenkele görmenin genel anlamda olumsuz bir anlamı vardır. Rüyada kertenkele görmek ne anlama gelir sorusunu merak eden kişi farklı yorumlarla karşı karşıya kalır.

Rüyada Kertenkele Görmek

Rüyada kertenkele görmek genel olarak kişinin yaşayabileceği sağlık sorununa işaret eder. Diğer bir tabire göre kişinin çevresinde fesat, sinsi planlar yapan dedikodu ve kıskanç insanların olduğuna işarettir. Rüya sahibinin etrafında bir arabulucu kişinin olduğuna ve kişinin onunla tanışabileceğine delalet eder.

Özellikle arayı bozmak isteyen kötü niyetli bir adama da işaret eder. Rüya sahibinin bu kişiyle tanışacağına delalet eder. Rüyada kertenkele gören kişinin art niyetli bir arkadaşının olduğunu da gösterir. Rüyada kertenkele görmek bazı tabircilere göre, kişinin can sıkıcı sorunlarla karşı karşıya kalacağına da delalet eder.

Rüyada büyük kertenkele görmek, kişinin düşmanının öldürülmesine delalet eder. Kertenkelenin büyük olması, kişinin düşmanının kötülüğünden emin olmasına da yorulur. Büyük kertenkele genel olarak, hayırsızlıkla yorumlanır.

Başka bir tabire göre büyük kertenkele, insanların arasını ayıran, bir sözü başkasına götüren asi kişidir. Büyük kertenkele ayrıca düşmanının yer değiştirdiğini görmeyi de ifade eder.

Rüyada yeşil kurbağa görmek, dine düşman olan bir kişinin varlığına delalet eder. Yeşil kertenkele gören kişi, düşmanıyla barış sağlar. Bazı yorumculara göre ise yeşil kertenkele menfaate ve hayra delalet eder.

Diğer bir tabire göre yeşil kertenkele görmek, insanlarda ara bozuculuk yapmayı seven ve ortalığı karıştıran bir düşmana işaret eder. Yeşil kertenkele aynı zamanda zalim, otoriter ve kötü kalpli bir yöneticiye işarettir.