Rüyada Korkmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Kâbus Gören Kediden, İnsandan, Köpekten, Yüksekten Korkmak Anlamı

Rüya görmek, insanlık var olduğundan beri her daim merak konusu olan ve gizemini koruyan bir alan olmuştur. Gördüğümüz rüyaların hangi sebeplere dayandığını araştıran bilim insanları bunu, günlük hayattaki isteklerimizin bir dışavurumu olarak açıklamıştır. Bilinçaltımıza attıklarımızın bir yansıması olan rüyalar, bunu çeşitli şekillerde görünür kılmıştır. Gördüğümüz ve kötü olarak yorumladığımız rüyaların anlamı olumlu olurken aynı şekilde olumsuz olarak gördüğümüz kimi rüyaların olumlu anlamları karşımıza çıkar. Bazen korkularımız da rüyalar ile açığa çıkabilir. Bir böcekten veya herhangi bir şeyden korkmak ve bunu rüyada görmek bizi tedirgin edebilir. Rüyada kâbus görmek ne anlama gelir sorusu böylece neyden korkulduğuna ve nasıl görüldüğüne bağlı olarak değişir.

Rüyada Korkmak

Rüyada bir şeyden korkmak zannedildiği gibi olumsuz bir anlam içermez. Rüya alimlerine göre rüyada korkmanın olumlu anlamları vardır. Rüyayı gören kişi huzur ve mutluluk içinde geçinecektir.

Rüya sahibinin yakın zamanda alacağı bir haberle yerinden uçması anlamına da gelir. Kişinin güven içerisinde yaşayarak, istediği gibi bir evlilik yapacağına işarettir. Bu rüyayı gören kişinin güzel bir haber almasına da işarettir. Rüyada korkmak, emniyet ve kurtuluş anlamlarına da gelir.

Rüyada korkmanın anlamı, rüya sahibinin neyden korktuğuna bağlı olarak değişir. Yüksekten korkan kişi, aldığı bir borcu ödemesine işaret eder. Bu rüyayı gören kişi, sorunlu bir vaziyetten kurtulmasına ve alınacak bir haberle rahatlayacağına delalet eder.

Rüyada köpekten korkmak, korkularınızın üzerine giderek güç ve kudret sahibi olacağınıza işaret eder. Bir diğer tabire göre bu rüya, dostlarla aranızı bozmaya çalışan bir kişinin varlığına işaret eder. Rüya sahibinin kurduğu ve cesaret edemediği bir şeyi hayata geçirmek için çaba göstermesine işaret eder.

Rüyada korkmak, kişinin huzur ve mutluluk içerisinde bir hayat sürdüreceğine işarettir. Rüyada korkmak sevinç verici bir durumdur. Rüya sahibinin iyi bir haber almasına da işarettir. Rüyada bir insandan korkmak, rüya sahibinin o insandan menfaat göreceği anlamına gelir.

Rüyada kediden korkmak, sıkıntı yaşamış birisinin rahata kavuşmasına işarettir. Bu kişinin iyi bir kazanç elde edeceğine, bu kazancı ailesiyle paylaşacağına da delalet eder. Rüya sahibinin hiç olmadık bir anda güzel haber almasına da işarettir.