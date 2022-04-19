Rüyada Kuş Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Renkli, Beyaz Kuş Görmek, Yakalamak, Sevmek Anlamı

Rüyalar bilinçaltımızın bir yansımasıdır. Rüyada gördüğümüz nesne veya kişiler veya olaylar çeşitlilik gösterir. Bu da bizim günlük hayatta etkilendiğimiz ve bilinçaltımıza attığımız bazı yansımalardır. Kimi durumda gördüğümüz rüyalar bize saçma gelse de rüyaların manası oldukça anlamlı gelir. Rüyada kuş gören kişi de bu durumda ne anlama geldiğini merak eder. Rüyada pek çok hayvan görmek mümkün. En sık görülen hayvanlardan birisi olan kuşların bizler için büyük anlamı vardır. Hemen her yerde aynı manaya gelen rüyada kuş görmek, ne anlama geldiği noktasında değişiklik gösterir. Çeşitli kuş türlerinin bulunmasından ötürü iyi veya kötü anlamları açısından farklılık gösterir.

Rüyada Kuş Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen kuşun cinsi veya büyüklüğü bilinmediğinde rüya tabirleri bunu hastalık ve ölümle açıklar. Yani rüyada bilinmeyen bir kuş görmek, hane içinde bir vefat veya hastalık olacağına işaret eder. Eğer rüyada görülen kuş büyükse, ihtişam ve zenginliğe delalet eder. Sevimsiz bir kuş ise kedere, üzüntüye ve kötü olaylara işaret eder.

Rüyada görülen kuşun rengi beyaz ise, rüya sahibinin hayallerinin gerçekleşeceğine ve hayırlı işlere delalet eder. İyi ve olumlu haberler alacağına ve sürpriz haberler alacağına da işaret eder. Beyaz kuş aynı zamanda evliliği de simgeler. Bu durumda çok istenilen bir evlilik varsa, bu isteğin gerçekleşeceğine işaret eder.

Rüyada tavus kuşu görmek, güzel ve mal sahibi uğursuz bir insana işaret eder. Tavus kuşunun güzelliği, o kişinin siması, tüyü o kişinin malı ve kesilmesi ise o kişiden kurtulmaktır. Bu durumda tavus kuşunun etini yemek, o kişinin malına varis olmaya işarettir. Başka bir anlamda tavus kuşu, kibirlenmeye ve güzelliği ile böbürlenmeye işarettir.

Rüyada deve kuşu görmenin anlamı da merak edilmiştir. Deve kuşu görmek, birbirine sevgi ve sadakatle bağlanan karı-koca veya anne-babaya işaret eder. Bazı yorumculara göre deve kuşu nimettir.

Rüyada kuşun eline konduğunu görmek, talihli bir yaşama, şansınızın artacağına ve yakında bir kısmet elde edeceğinize işaret eder. Ele kuş konması, bereket ve zenginliği de çağrıştırır.

Rüyada kuş yakalamanın da kısmete yorulduğu bilinir. Rüya sahibinin çok kısmetli bir döneme gireceği, şanslı olacağını delalet eder. Rüya sahibi hem iş hayatında hem de aile hayatında güzel bir döneme gireceği rivayet edilir.