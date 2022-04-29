Rüyada para saymak, rüya tabircilerine göre hayırlı bir rüya olarak yorumlanmaktadır. Genellikle rüyayı gören kişinin kısa süre içerisinde maddi kazanç elde edeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Bunların yanında rüyada sayılanın kağıt para mı bozuk madeni para mı olduğu da oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Fakat genel olarak bu tarz rüyalar olumlu görülmektedir. Rüyada para saymak ne anlama gelir? Rüyada bozuk ve kağıt para saydığını görmek anlamı ile ilgili ayrıntılar yazımızda…

Rüyada Para Saymak

Rüyada para saydığını görmek, çok sık görülen rüyalar arasında yer almaktadır. Bu tarz bir rüya gören kişi için bazı hayırlı gelişmeler bulunmaktadır. Genel olarak maddi kazanca yorulan bu rüyaların içeriğine göre bazı yorum farklılıkları da ortaya çıkabilmektedir.

Örneğin kalabalık bir ortamda para saydığını görmek, kişiden saklanan bazı paraların ortaya çıkmasına rivayet edilmektedir. Bu durum genellikle miras yoluyla karşımıza çıkmaktadır. Bunun haricinde kişinin maddi kazanç elde edip zengin olacağı şeklinde de yorumlanır.

Bunlara ek olarak başkasına ait paraların sayıldığı da görülebilmektedir. Bu durum ise kişi için olumsuz gelişmelerin yaşanacağının habercisi olarak görülmektedir. Bu bağlamda kişi zaman içinde kazandığı bazı paraları kaybedebileceğine delalet etmektedir. Bu durum hırsız vb. durumlarla gerçekleşecektir. Aynı zamanda rüya sahibinin özgüvensiz biri olduğuna da işaret etmektedir.

Bu tarz rüyaların en çok karşılaşılanı, rüyada kağıt para saydığını görmektir. Bu bağlamda pek çok insan bu durumun ne anlama geldiğini merak etmektedir. Öncelikle rüyada kağıt para saydığını görmek, kişi için pek de hayırlı bir rüya değildir.

Kişinin birilerinden sakladığı bazı paraların ortaya çıkacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Bu durumla birlikte kişinin mal varlıklarının ve sahip olduklarının ortaya çıkacağına da delalet edilmektedir. Bazı yorumculara göre ise bu rüyayı görenlerin kendine kısa zamanda ev alacağına da yorulmaktadır.

Rüyada kağıt para saymanın yanında bozuk paranın sayıldığı da görülebilmektedir. Bu bağlamda rüya tabircilerine göre rüyada bozuk para saymak, kişinin işlerine yeterince odaklandığını ve işine yeterli özeni gösterdiğine delalet edilmektedir. Bunlara ek olarak bazı yorumculara göre de kişinin kamil bir insanla karşılaşacağı şeklinde de yorulmaktadır. Bu rüyanın bir de olumsuz yorumu bulunmaktadır. Kişinin işlerinin zamanla sıkıntılı bir hal alacağına ve kimsenin rüya sahibini takmayacağı şeklinde yorumlanmaktadır.