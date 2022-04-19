Rüyada Polis Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Üniformalı Ve Sivil Polis Görmek, Konuşmak Anlamı

Rüyada polis görmek birçok farklı anlama gelmektedir. Bu rüyaların yorumlarının yapılabilmesi için nasıl görüldüğüne bakmak gerekir. Polis görmek, kişinin kendisini polis olarak görmesi ya da polis arabası görmek farklı anlamlara gelir. Bu rüyalar en genel tanımı ile sorumluluk almak olarak yorumlanır. Devlet kapısında bir iş bulma olarak da yorumlanabilecek bir rüyadır. İş yaşantısında güçlü rakiplere de işaret eden rüyalar arasında yer alır. Rüyanızda polis görmek özel sektör çalışanlarının farklı bir mevki ile ödüllendirilmesi anlamına da gelir. Rüyada üniformalı ve sivil polis görmek, konuşmak anlamı konusunda yazımızdan bilgi edinebilirsiniz.

Rüyada Polis Görmek

Polis rüyası görmek otorite ve sorumluluk anlamında yorumlanır. Aynı zamanda güce işaret eden bir rüyadır. Bu rüya bazı alimlere göre kişinin kötü bir haber alması ile birlikte moralinin bozulacağına da işaret etmektedir. İş yaşantısında güçlü rakiplere delalet eden bir rüyadır. Çalışanlar açısından önemli bir mevkiye gelme ya da devlet kapısında iyi bir işe girmek olarak da yorumlanır.

Rüyada polis olduğunuzu gördüyseniz kısa sürede var olan sağlık sorunlarından kurtulacağınız anlamına gelir. Başka rüya alimlerine göre ise kişinin belalar içerisinde kalabileceğine de işaret eden bir rüyadır. Bu rüya kişinin iyi kazançlı bir işe girmesine delalet eder. Aynı zamanda hem müjdeli hem de güzel bir haber olarak yorumlanır. Rüya alimleri tarafından farklı şekillerde tabir edilen rüyalardandır.

Polis arabasını rüyada görmek rüya sahibinin can ve malının güvende olduğuna işaret eder. Aynı zamanda bu rüya sahibinin devlet dairesinde bir işi olacağına da yorumlanır. Kişilerin resmi bir göreve getirilmesine de delalet eden rüyalar arasında yer alır.

Rüyanızda sivil polis gördüyseniz bu bireyin yaptığı ve herkesten sakladığı hatalı işlerin yeniden ortaya çıkması anlamına gelir. Mevcut iş ve aile hayatının çalkantılarına şahit olacağına da işaret eder. Atılacak adımlarda dikkatsiz davranmaya ve kötü bireylerle de karşı karşıya gelineceğine yorulan bir rüyadır. Erkek ise tehlikeli bir hanım olarak yorumlanır. Bu kişilerin yaşantılarında birçok olayın ters gideceğine tabir olunur.

Rüyada polis görmek birçok farklı anlama gelir. Genel olarak iyi bir rüyadır. Fakat sivil polis görmek rüyanın olumsuz bir şekilde yorumlanmasına neden olur. Devlet kapısında bir iş ya da işte başarı olarak tabir edilen rüyalardandır.

Rüyanızda üniformalı bir polis görmek bu kişilerin resmi bir işlem yapacağı anlamına gelir. Bu başvuruların da olumlu bir şekilde sonuçlanması olarak kabul edilir. Temiz ve ütülü bir üniforma rüyayı gören kişinin kısa süre içerisinde terfi almasına yorumlanır.

Sivil polis ise tam tersi şeklindedir. Dikkatsiz davranışlar neticesinde kişinin yanlış davranışlarda bulunmasına işaret eder. Aynı zamanda kişinin boşanması anlamına da gelebilecek bir rüyadır. Kötü haber olarak yorumlanan rüyalar arasında yer alır.